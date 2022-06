Plaanis on taastada kergejõustiku Kuldliiga

Võistluse korraldaja Mati Lilliallik ütles esmaspäeva õhtul Jõhvi võistluse pressikonverentsil, et ta kaalub võimalust taastada järgmisest aastast kergejõustiku Kuldliiga võistlussari, mis toimus 2004.-2012. aastani. "Jõhvi ja Pärnu, kus sel aastal on 3. juulil võistlusõhtu, oleks kaks nurgakivi ja kindlasti oleks võistlusest huvitatud ka Tallinn," nimetas Lilliallik Kuldliiga järgmise aasta esimesed potentsiaalsed võistluspaigad.

Ka Jõhvi omavalitsusel on kindel soov Ida-Virumaa esimesel nüüdisaegsel kergejõustikustaadionil tipptasemel võistlusi näha. "Sellest kergejõustikuõhtust võib saada üks piirkonna turismimagnetitest, mida me oleme ammu oodanud," ütles vallavanem Maris Toomel pressikonverentsil. Volikogu esimees Vallo Reimaa lisas, et võistluse toetamine on lisatud juba järgmise aasta eelarvestrateegiasse.

Teisipäevase Jõhvi võistlusõhtu avab kell 18.05 toimuv 4x100 meetri teatejooks, kus Eesti meeskonnal on plaanis uuendada Eesti rekordit, mis on seni 39,52 ja püstitatud 16. augustil 2014. aastal Žürichis, kui Eesti nelik sai selle tulemusega Euroopa meistrivõistlustel 12. koha.

Nii 4x100 m kui ka 100 m starti minev Eesti esisprinter Karl Erik Nazarov ütles, et Eesti meeskond on tugevalt koostööd lihvinud ja kuigi nädalavahetusel ootavad sportlasi ees Eesti meistrivõistlused, vähemalt tema end tagasi ei hoia. "Kui juba starti tulla, siis teha seda täie jõuga," ütles Nazarov.

Välismaa võistlejatest on Jõhvi võistlusõhtu kuulsamad sportlased Ukraina kõrgushüppaja, maailmameistrivõistlustel hõbeda saanud Julia Levtšenko, kelle isiklik rekord on 2.02, ning Sloveenia kettaheitja, hooaja edetabelit juhtiv Kristjan Čeh, kelle treeneriks olümpiavõitja Gerd Kanter.

Čehile on välja pandud ka eripreemia, kui ta peaks ületama Eestis seni heidetud pikima kettakaare, mis on Kohila Kuldliiga etapil just Kanteri heidetud 71.64. Sloveenlane heitis sel kevadel isiklikuks rekordiks 71.27, millega ta tõusis maailma kõigi aegade edetabelis esikümnesse. Just Čehi peetakse meheks, kes võib lähiajal kiiluda kõigi aegade esikolmikusse, mille praegu moodustavad Jürgen Schult (74.08), Virgilijus Alekna (73.88) ja Gerd Kanter (73.38).

Ida-Virumaalt sirgunud legendaarne kergejõustiklane Heino Lipp oleks saanud 21. juunil 100-aastaseks. Tema juubelinädalal on lisaks Jõhvi kergejõustikuõhtule kavas ka traditsiooniline 2010. aastast toimuv Heino Lipu mälestusvõistlus kuulitõukes. 24. juunil jagatakse Maidla mõisa pargis kuulitõukes esimest korda väljaspool staadioni ka naiste ja meeste Eesti meistri tiitel. Enne võistlusi avatakse Maidlas Heino Lipu ausammas.