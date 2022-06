Tänak Keenia rallist: loodetavasti jätkame sealt, kus Sardiinias lõpetasime

"Keenia ralli oli eelmine aasta uskumatu seiklus, kuid ka üsna suur väljakutse. Arvasime, et see on väga nõudlik ralli ja nii see ka oli, kuna teed olid ebatasased ja maastik raske, peamiselt pehme liiva tõttu. Eeldame, et ka seekord on sarnased tingimused," kommenteeris Tänak pressiteate vahendusel.

"Nagu alati, on esmane prioriteet auto koos hoidmine ja finišeerimine. Seal tuleb olla ettevaatlik, et autot mitte kahjustada. Loodetavasti jätkame sealt, kus Sardiinias lõpetasime ja saame Keenias veel ühe hea tulemuse," lisas Tänak.

Eestlase hinnanguga nõustus Hyundai ajutine tiimipealik Julien Moncet. "Võit ja kaks pjedestaalikohta Sardiinias oli meie jaoks suurepärane tulemus, mida kogu meeskond tänavu tehtud raske töö ja pühendumise eest ka vääris. Loomulikult näitas see ralli ka Hyundai kiirust ja potentsiaali kruusal. Keenia ralli on Sardiiniast väga erinevat tüüpi kruusaralli. See on üks kõige reeturlikumaid rallisid, mille etapid on halastamatud ja võistluse lõpetamine on omaette saavutus. Läheme sinna enesekindlalt ning eesmärgiks on säilitada viimaste etappide standardid ja võidelda taas võidu eest."

Mullu võidutses Keenia rallil Sebastien Ogier, Tänak ja Martin Järveoja võtsid kaks etapivõitu ja teenisid kokkuvõttes kolmanda koha. Enne Keenia rallit juhib üldarvestuses Kalle Rovanperä (Toyota) 120 punktiga. Teist kohta hoiab 65 punktiga Tänaku tiimikaaslane Thierry Neuville ning kolmandal kohal on 62 punkti kogunud Tänak ja Järveoja.

Keenia ralli toimub 23. kuni 26. juunini.