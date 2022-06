Kristiine Miilen: Sloveenial on väga ühtlane võistkond

Eelmine mäng Sloveenia vastu oli vägagi tasavägine. Kuidas hindad eelmise mängu põhjal seekordseid võiduvõimalusi?

Meil on päris hea võimalus võita. Eelmine mäng tegid nad oma senistest mängudest kõige parema esituse. Kuna nad peamiselt mängivad noortega, siis eelmine kord ei võtnud me neid nii tõsiselt kui oleksime pidanud, aga homse (kolmapäevase - toim) mängu puhul ei tasu võidust vähemaga leppida. Meil on nii mitu halba 2:3 kaotust olnud, et nüüd on aeg võita.

Milline on Sloveenia naiskond, kas nad pigem toetuvad ühele mängijale või on ühtlane võistkond?

Neil on väga ühtlane võistkond. See ehk ongi nende trump, kuna keegi meist täpselt ei tea, mis positsioonil keegi mängib ega ka seda, kes neil algkoosseisus platsile tulevad. Üllatusmoment mängib nende kasuks, aga me peame olema kõigeks valmis.

Kui aastaid oli naiste koondise sidemängijate käekäik teada-tuntud, siis nüüd on koondises palju uusi mängijaid ja ka uus peatreener. Meeste koondise puhul on palju räägitud, et millist mängu nemad tahavad mängida, aga millist võrkpalli üritab meie naiskond mängida?

Häliga (sidemängija Häli Vahula - toim) on nii, et me teineteist väga hästi ei tunne. Ta on viimastes mängudes hästi mänginud, aga samas on ta ka natukene ebakindel ja meie ka väga hästi ei tea, kuidas temaga mängida. See koostöö nõuab natukene aega, meie Julijaga (Julija Mõnnakmäe - toim) oleme aastaid koos mänginud.

Kuna me kõik pole ülipikad, siis peame võistkonnana pigem kiiruse pealt mängima. Taktikaliselt on meil kõik paigas, et kes ja kuhu läheb. See on meil kuni viimase mängijani paigas.

On see väga Itaalia võrkpalli moodi?

Jah, see on selline stiil, kus kõik on alati paigas ja igale pallile on oma inimene. Mõnes mõttes on raske, sest sa ei ole nii vaba oma tegemistes, alati tuleb taktikalist plaani jälgida. Me usaldame treenereid, sest nad kindlasti teevad kõike nii, et see sobiks meie võistkonnale võimalikult hästi.

Eesti ja Sloveenia kohtumisele on võimalik otsepildis kaasa elada ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel, algusega kell 17.50.