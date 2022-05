Jüri Vips pidi F2 neljandal etapil leppima 17. kohaga

Etapi võit kuulus ka sprindisõidu võitnud Felipe Drugovichile. Teiseks tuli Jack Doohan ning kolmanda aja sõitis välja Frederik Vesti. 17. lõpetanud Vips punktilisa ei teeninud.

He won the Sprint Race... HE WINS THE FEATURE RACE TOO!!!@FelipeDrugovich takes both wins in Spain! #SpanishGP #F2 pic.twitter.com/ixZd11mMss