Vips jäi konkurendi ohtliku manöövri tõttu punktikohast ilma

Reedel kvalifikatsiooni võitnud Vips alustas sprindisõitu 10. kohalt ja avaringil suutis ta koha võrra kõrgemale tõusta. Vips püsis üheksandal kohal kuni 10. ringini, kui ta möödus esikohalt alustanud Jake Hughesist (Van Amersfoort Racing) ning haaras viimase punktikoha.

14. ringil tegi avarii Dennis Hauger (Prema), kes kihutas kurvist väljudes vastu seina, mistõttu tuli rajale turvaauto. Kaks ringi hiljem jätkus võidusõit turvaautota, kuid ring hiljem tegi Haugeri sõidu lõpetanud kurvis ohtliku manöövri Enzo Fittipaldi (Charouz), mille tulemusena pidi kokkupõrget vältida üritanud Vips rajalt välja sõitma ja langes seega võistlejaterivi lõppu.

LAP 17/21 ⚠️ SAFETY CAR ⚠️



Fittipaldi dives to the inside on the restart, forcing Vips to take evasive action



Fittipaldi is now out of the race, Vips continues on in P19 #AzerbaijanGP #F2 pic.twitter.com/jOcBevpHTU