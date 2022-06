Rumbi tiimi omanik: kõik tema esitused Le Mans'is olid muljetavaldavad

Martin Rump on Aasia tiimi Absolute Racinguga koostööd teinud juba 2015. aastast. Autospordimaailmas kõrgelt hinnatud tiimiomanik Ingo Matter tõdeb, et eestlase peamiseks trumbiks on tugev tööeetika ja sõidu ajal tiimi huvidele keskendumine.

"Ta on selline sõitja, et kui ta autosse panna, siis saab tema peale kindel olla," rääkis Matter intervjuus ERR-ile. "See ongi see, mida me sõitjatelt soovime. Kui me saime teada võimalusest osaleda Euroopa Le Mans'i sarjas ja me vajasime hõbetasemel sõitjat, siis Martin oli minu jaoks esimene valik. Kui meil tekkis võimalus sõita siin Le Mans'is, oli juba loogiline teha seda temaga."

Küll aga on Matteri sõnul eestlase probleemiks endiselt hõre võistlusgraafik. Kui kereautode maailma tippsõitjad istuvad autos vähemalt 20-30 nädalalõppu aastas, siis Rumbi kalendris on tänavusel aastal praeguse seisuga vaid seitse nädalalõppu. Ja küsimus pole mitte eestlase kiiruses, vaid võistluskalendri määrab autospordis sageli rahakoti paksus.

"Tema peamine väljakutse on see, et ta on väga suur nimi Aasias, ent pandeemia tõttu on Aasia turg suletud. See ei aita teda eriti. Kuid ma arvan, et sel nädalalõpul näidatud esitusega on selge, et tema suunas vaatavad nüüd paljud," sõnas Matter.

"Ta on väga kindel hõbetasemel sõitja ja muidugi on asju, mida ta peab õppima, et saada täielikuks professionaaliks, kuid ta on tõesti lihvimata teemant. Ta näitas seda siin lühikese etteteatamisajaga. Kõik tema esitused siin olid muljetavaldavad," lisas tiimijuht.