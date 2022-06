Taaramäe Girost: minusugune elajas vajanuks kõvemat treeningut

Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux' tiimis sõitev Taaramäe sai tänavuse Giro neljandal etapil kolmanda koha ning jõudis esikümnesse ka 19. mail toimunud 12. etapil. Kokkuvõttes saavutas eestlane 46. koha.

"Alguses läks hästi, nagu eelminegi aasta Vueltal ja Girol. Ega lõpus ka viga polnud, aga kõva väsimus tuli ikka sisse," rääkis Taaramäe intervjuus ERR-ile. "Oli ka selliseid päevi, kus lihtsalt kulgesin lõpuni. Oli ka väga palju häid päevi. Ühel etapil kolmas koht, väike taktikaline viga sai tehtud, vahetasin see aasta treenerit ja ta on rohkem teinud treeningplaane, ei arvestanud sellega, et minusugune elajas vajab kõvemat treeningut."

"Esimesed etapid Ungaris olid suhteliselt laugel maal ja lihtsad, ega seal väga pingutada ei saanud. Ungarist lendasime Itaaliasse Etnale vastu, puhkepäeval sai ka väga lihtne treening tehtud ja seetõttu järgmine päev Etnal krampides suringi. Oleksin pidanud tegema lennureisi päeval raskema treeningu," iseloomustas Taaramäe oma velotuuri algust.

Pärast Etnal saavutatud kolmandat kohta hoidis Taaramäe pool nädalat ka kokkuvõtte kolmandat kohta. "Fännidel oli võib-olla tore vaadata, et Rein jälle pidas vastu, aga ega ma ise seda püüdma ei läinud, teadsin, et kaotan selle nagunii ära. Olen nüüdseks sõitnud vist juba 15 suurtuuri ja see peaks olema kõigile mustvalge peal selgeks saanud, et mina kokkuvõtte peale sõita ei jõua. Ma olen rohkem selline etappide, ühepäevasõitude mees," tõdes Taaramäe.

"Prantsusmaa velotuur jääb jälle vahele. Tahaks seda veel sõita, sest etapivõit on veel võtmata, aga see aasta pole seal hea sõita, sest Tour de France algab Taanist ja läheb edasi Belgiasse munakivide peale. Esimestel etappidel on liiga palju mittesobivaid päevi ja sinna pole mõtet minna, liiga ohtlik ja liiga ebasobiv. Võib-olla järgmine aasta. Naudin poolteist kuud Eesti suve ja siis lendan Itaalia mägedesse Vueltaks valmistuma," rääkis Taaramäe oma edasistest plaanidest.