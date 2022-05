Itaalia velotuuri viienda etapi võitis Demare, Taaramäe üldarvestuses endiselt kolmas

Demare võitis oma karjääri kuuenda Itaalia velotuuri etapivõidu, edestades teiseks tulnud kolumblast Fernando Gaviriat (UAE Team Emirate) ja kolmanda aja sõitnud Giacomo Nizzolot (Israel - Premier Tech). Teisipäevasel etapil kolmandaks tulnud Taaramäe lõpetas peagrupis, võttes 72. koha.

"Ma olen tõesti õnnelik. See on minu jaoks selle aasta esimene võit. See on olnud raske päev," rääkis viienda etapi võitnud Demare.

Üldarvestuses püsib esikolmik muutumatult, üldliidri kohta hoiab jätkuvalt Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo), teisel kohal on Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) ja kolmas Taaramäe.

Neljapäeval on kavas 192 km pikkune Palmi - Scalea etapp.