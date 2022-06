Spordimuuseumi ja Rein Taaramäe koostöös valmis uus näitus

Näitusel "Vaderi varandus" jõuab esimest korda vaatajate ette mitukümmend rariteeti Rein Taaramäe spordikarjääri tipphetkedest. Taaramäe, hüüdnimega Vader, on Eesti üks edukamaid rattasportlasi, kel on ette näidata mitmeid etapivõite maailma suurimatelt velotuuridelt Giro d'Italia ja La Vuelta ning kellest sai 2021. aastal teine eestlane, kes on kandnud suurtuuril punast liidrisärki.

Näitus sai alguse 2021. aasta Vuelta suurtuuri liidrisärgist, mis pidi algul leidma oma tee muuseumi püsinäitusele. Sportlase enda ettepanekul on tänaseks jõudnud spordimuuseumisse mitukümmend seninägematut rariteeti, mis nüüd ongi esimest korda vaatamiseks välja pandud kõigile huvilistele. Lisaks Vuelta liidrisärgile saab eriväljapanekul tutvuda ka näiteks sama suurtuuri mägedekuninga särgi, Tour de France'i noorratturite liidrisärgi ning veel suure osa profiratturi varustusega.

Eriliseks teeb väljapaneku lisaks tippesemetele just asjaolu, et see on valminud Rein Taaramäega koostöös. Lisaks loovutatud esemetele hõlmab näitus ka sportlase kommentaare ja analüüsi, mis aitavad paremini mõista rattaspordi köögipoolt. "Põnev oli näitust luua koos Taaramäe endaga ja näha, milliseid valikuid sportlane ise oma aastate vältel kogunenud varanduse presenteerimisel teeb," tõi esile spordimuuseumi ja näituse kuraator Rait Männik.

Neljapäeval, 2. juunil toimub Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis koostöös Eesti Spordiajaloo Seltsiga teemakohane spordiajaloo päev, kui kell 12.00 algaval kohtumisel on külaliseks Rein Taaramäe esimene treener Erich Perner.

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum on Baltimaade suurim spordimuuseum Tartu peatänaval. Muuseum läbis 2020. aastal suure uuenduskuuri ning avas uue interaktiivse püsinäituse "Eesti Spordi Lugu". Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis saab panna end proovile erinevatel spordialadel ja seeläbi tutvuda Eesti spordi ajalooga.