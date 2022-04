Euroopa võistlussarja naasnud Rump loodab jõuda Le Mans'i 24 tunni sõidule

Avanädalavahetusel teenis Absolute Racingu värve esindav Rump koos tiimikaaslastega Paul Ricardi ringrajal kaheksanda koha, sealjuures kaotati neljatunnise sõidu järel võitjatele vaid poole minutiga.

"Tase on sel aastal väga tugev ja seda näitas ka see, et panime tol nädalavahetusel justkui oma jupid kokku ja ikkagi tuli kaheksas koht. See ei olnud päris see, mida sinna püüdma läksime," rääkis Rump ERR-ile. "Kuigi meil on tugev komplekt, on meil siit-sealt veel parandada ja lihvida, et järgmiseks korraks Imolas olla veelgi tugevamad."

Euroopa Le Mans'i sari koosneb kuuest neljatunni sõidust nimekatel Euroopa ringradadel. Rump ja Absolute Racing on võtnud sihiks kaheaastase projekti. Varem Aasia sarjades sõitnud Rumble võib antud võimalus avada uusi võimalusi ka Euroopa sarjades.

"Tiimil on kahe aasta programm, eesmärk on sel aastal kokkuvõttes olla esikolmikus. Viis etappi on veel minna, pikk hooaeg. Järgmisel aastal teha kaasa FIA WEC sarjas [nimekaimas kestvussõidu võistlussarjas] ja ka Le Mans'i 24 tunni sõidus. Üks samm korraga. Olen harjunud oma karjääris sõitma nii, et iga sõit on viimane. Praegu on täpselt on see koht," tõdes Rump.