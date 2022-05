Head hoogu näidanud Rump lõpetas Imola etapi katkestamisega

Martin Rump ja Absolute Racing alustasid Imola nädalavahetust edukalt, sest nii vabatreeningutel kui ka kvalifikatsioonis näidati Porsche 911 RSR autoga head kiirust. Kui vabatreeningutel teenis Absolute Racing esimese ja teise koha, siis kvalifikatsioonisõidus saavutas meeskonna amatöörsõitja Andrew Haryanto kolmanda koha.

Neljatunnise võistlussõidu start ei läinud Indoneesia võidusõitjal küll kõige paremini, ent Haryanto kerkis sõidu edenedes neljandale kohale. Võistkonna esimene boksipeatus õnnestus ajastada üleraja kollaste lippude kestel.

Haryantol oli jäänud kohustuslikust 1,5 tunnist sõita veel 12 minutit, kuid sooritades möödasõitu aeglasemast Ferrarist ei suutnud ta vältida kokkupõrget boksist väljunud LMP3 autoga. Absolute Racingu Porsche sai kokkupõrkest sedavõrd kahjustada, et jätkamine ei olnud paraku võimalik.

"Kahju, et seekord pidime lahkuma katkestamise ja punktideta. Andrew tegi kuni kokkupõrkeni head tööd. Olime liidrist vaid 24 sekundi kaugusel ja poodiumist viis sekundit. Tundsime, et kõik oli võimalik. Alessio Picariello pidi tegema keskmise vahetuse ja minu ülesandeks oli tiim finišisse tuua. Paraku läks nii, et me ei saanudki autosse. Ent me võidame koos ja ka kaotame koos. Usun, et järgmisel etapil saame lõpuks oma potentsiaali näidata," tõdes Martin Rump pärast Imola etappi.

Euroopa Le Mans sari jätkub juuli esimesel nädalalõpul, kui starditakse legendaarsel Monza ringrajal. Kokku koosneb sari kuuest neljatunni sõidust.