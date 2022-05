Kangert: hea on näha, et võitis nii noor Eesti kutt

Reedese etapi võitis 18-aastane Madis Mihkels, kes on ise ka Tartust pärit. Kangertil jagub noore eestlase kohta vaid kiidusõnu. "Koduraja tundmine kindlasti oli oluline, aga olles natuke kõrvalt jälginud, mida Madis suudab, siis ta oleks meile kõva pähkel olnud isegi siis, kui oleksime raja varem läbi sõitnud ja meile oleks iga viimanegi kurv selge olnud," rääkis Kangert.

Kangerti meeskond kontrollis sõitu terve võistluse jooksul ning tema tiimikaaslane Kaden Groves võttis lõpuks Mihkelsi järel ka teise koha. "Meil oli sõit pigem kontrolli all, tuul oli oodatust väiksem ja sellist külma ei olnud nagu ennustati mõned päevad tagasi. Pigem läks kõik plaanipäraselt ja ega mul ei olegi muud öelda, ilmselt tõesti tugevaim võitis ja mul on hea näha, et Eesti kutt ja nii noor. Oleks keegi teine meile ära pannud, siis ma oleksin päris nukker olnud. Aga praegu mis seal ikka, läks sedasi," sõnas Kangert.

"Ei saa öelda, et see (reedene etapp) lihtne oleks olnud. Esimesed 80 kilomeetrit oli ikka väga avatud sõit ja eilse proloogi võitja meeskond tegi ka selliseid liigutusi, mida me igapäevaselt ei näe. Nad ei olnud justkui üldse särgi kaitsmisest huvitatud, aga mingist hetkest said nad aru, et neil ei ole mõistlik teha võidusõitu endale raskeks ja ei ole mõtet eest ära sõita. Oma sõitudel Euroopas me sellist tohutut tempo vaheldumist ei näe," jätkas ta.

Kangert rääkis, et tiimikaaslastele on seni Eestis meeldinud ja ollakse isegi meeldivalt üllatunud. "Pigem on nad üllatunud olnud, kõigil väga põnev. Ütlesid, et sellises kauges paigas Euroopa mõistes ei ole keegi üldse käinudki. Nad on väga üllatunud, kui hea meie riik välja näeb. Kuulsin isegi kommentaari, et nagu Šveitsis. Eks ma valisin ka, kus ma neile tuuri teen. Siiani on kõik rahul olnud ja see eilne üsna keeruline ja tehniline proloog, mida jälle igapäevaselt ei näe, oli kõigile meeldiv ja päris äge vaheldus," sõnas Kangert.

"Igal võidusõidul on alati eesmärk võit koju tuua, homsel linnaringil on tõsiselt raske. Ei tea, kas Eestis siin teist nii rasket võidusõitu on, munakivi juba näiteks on selline lõik, mis võtab ratta kinni. Karujõudu on vaja, tänane võitjagi näitas, et muul moel mäest üles ei saa," lisas Kangert.