Eesti rahvusnaiskond jäi Hõbeliiga avamängus alla Portugalile

Peatreener Alessandro Orefice sõnul on tal mängu osas kahetised tunded. "Olen pettunud ja kurb, et mängijad ei suutnud esimese ja viimase geimi lõpus asja ära otsustada. Esimene geim oli kohati peegeldus sellest, mida oleme trennis teinud ja mida suudame, aga ikka jäädakse ootama vastase eksimisi. See peab muutuma, ise tuleb agressiivne olla ja otsustada. Samas teeb rõõmu see, et tulime tugeva võistkonna vastu välja 0:2 kaotusseisust, seega on mul nii positiivseid kui negatiivseid tundeid," ütles peatreener, vahendab volley.ee.

"Saame kindlasti mängida paremini. Tunnen neid mängijaid kolm aastat ja nad kuulavad ja püüavad, ses osas mu etteheiteid pole. Aga pean ilmselt neile aega andma, et kõik toimuks nii nagu soovin," lisas Orefice.

Eesti alustas koosseisus Julija Mõnnakmäe, Kadi Kullerkann, Kertu Laak, Kristiine Miilen, Eliise Hollas, Liis Kullerkann ja libero Kadri Kangro.

Kertu Laak kerkis Eesti resultatiivseimaks 21 punktiga (+13), 16 punkti (+10) lisas Kristiine Miilen ning 12 punkti (+10) Liis Kullerkann. Eesti naiskonna vastuvõtt oli 31%, rünnakuid lahendati 38-protsendiliselt, blokiga saadi 12 ning serviga kuus punkti (kuus viga).

Portugali edukaim oli 19 punktiga (+5) Julia Kavalenka. Portugali vastuvõtt oli 43% ja rünnak samuti 43%. Blokiga teeniti 12 ja serviga 14 punkti 13 vea juures.

Järgmises alagrupimängus kohtub Eesti sel pühapäeval kell 17.00 võõrsil Luksemburgiga.

Eesti koosseis Portugali ja Luksemburgi vastu:

Sidemängijad: Julija Mõnnakmäe, Karolina Kibbermann

Diagonaalründajad: Kertu Laak, Kadi Kullerkann, Nora Lember

Nurgaründajad: Silvia Pertens, Kristiine Miilen, Sonja Siimson, Nette Peit

Temporündajad: Eliise Hollas, Liis Kullerkann, Laura Parts

Liberod: Kadri Kangro, Janelle Leenurm