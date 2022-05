Eesti naiste võrkpallikoondis sai kontrollmängus Rootsist jagu

Eesti naiskond alustas koosseisus Julija Mõnnakmäe, Kadi Kullerkann, Kertu Laak, Kristiine Miilen, Liis Kullerkann, Eliise Hollas, libero Kadri Kangro. Resultatiivseimaks kerkis 15 punktiga (+5) Kadi Kullerkann, 12 punkti lisasid nii Kristiine Miilen (+3) kui Eliise Hollas (+10), 11 silma (+5) panustas taas nurgaründaja kohal mänginud Kertu Laak. Sidemängija Julija Mõnnakmäe tõi lisaks mängu juhtimisele ka 6 punkti (+5), vahendab volley.ee.

Ilma oma suurima staari Isabelle Haagita mänginud Rootsi naiskonna edukaim oli rünnakul 23 punktiga (+19) Rebecka Lazic, 19 silma (+7) lisas Alexandra Lazic.

Vastuvõtul olid 47% vs 43% paremad rootslannad, rünnakuid lahendasid paremini samuti vastased – 39% vs 37%. Blokis said mõlemad naiskonnad võrdselt 11 punkti, servijoone taga teenis Rootsi 10 ja Eesti 2 punkti.

Laupäeval kell 17 mängitakse sama vastasega uuesti.

Eesti naiskonna koosseis mängudes Rootsi koondisega:

Sidemängijad: Julija Mõnnakmäe, Karolina Kibbermann

Diagonaalründajad: Kertu Laak, Kadi Kullerkann, Nora Lember

Nurgaründajad: Silvia Pertens, Kristiine Miilen, Sonja Siimson, Nette Peit

Temporündajad: Eliise Hollas, Liis Kullerkann, Laura Parts, Liisbet Pill

Liberod: Kadri Kangro, Janelle Leenurm