Hamilton: jätkamine on pidev pingutus

Seitsmekordne vormel-1 maailmameister Lewis Hamilton kirjutas neljapäeval oma Instagrami story's vaimsetest ja emotsionaalsetest võitlustest, öeldes, et mõnel päeval on keeruline positiivseks jääda.

"Juba on olnud nii raske aasta seoses kõigega, mis meie ümber toimub," kirjutas Hamilton. "Olen pikka aega vaimselt ja emotsionaalselt võidelnud, jätkamine on pidev pingutus, kuid me peame võitlust jätkama, meil on nii palju teha ja saavutada," lisas ta.

"Kirjutan teile, et öelda, et on okei tunda nii nagu te tunnete, lihtsalt teadke, et te pole üksi ja me saame sellest üle," pöördus Hamilton fännide poole.

Eelmisel hooajal jäi Hamilton ilma rekordilisest kaheksandast meistritiitlist, kui juhtis Abu Dhabis viimasel etapil kuni viimase ringini. Sellest detsembripäevast vältis ta sotsiaalmeediat kuni veebruarini. Vaikimine omakorda õhutas spekulatsioone tema tuleviku osas.

Raskelt algas Hamiltoni jaoks ka uus hooaeg, kui nädalavahetusel saavutas ta Saudi Araabias alles 10. koha.