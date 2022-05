Hamilton tegi omapärase juveeli- ja Vettel aluspesuprotesti

Vormel-1 maailmas on tekkinud poleemika turvareeglite ümber, mis keelavad metallist ehete ja mitmesuguste muude kehakaunistuste kandmise võistluste ajal. See ei meeldi üldse seitsmekordsele maailmameistrile Lewis Hamiltonile, kes protestis selle vastu Miami etapi eelsel pressikonverentsil.

Hamilton kandis üritusel igas sõrmes sõrmust, lisaks oli tal kolm käekella (mis näitasid aega kolmes erinevas ajatsoonis), käevõru, mitu jämedat kaelaketti ja lisaks kõrvakaunistused. Maski taga oli varjatult ka ninaneet.

"Ma ei leidnud täna rohkem ehteid," kommenteeris britt ja lisas, et korraldajate reeglid on samm tagasi ajal, kui rahvusvahelise autoliidu (FIA) ja sarja juhid peaksid keskenduma läbimurdele Ameerika turul.

Võistluste direktor Niels Wittich oli varem teatanud kõikidele meeskondadele ja ametnikele, et kehaneedid ja -rõngad ning metallist kaelakeed ei ole võistluste ajal ohutuse eesmärgil lubatud ja nende olemasolu kontrollitakse.

"Kui nad mind keelavad, siis nii on," lausus Hamilton mitte eriti kompromissialtilt. "Meil on varusõitja olemas. Linnas on niikuinii palju muudki teha, nii et minuga on igal juhul kõik hästi."

Mercedese võistkond esitas FIA-le dokumendid, mille järgi nad järgivad reegleid. Uudisteagentuuri Reutersi andmetel ei kanna sõitja võistluse jooksul siiski ehteid ja neetide osas on talle tehtud kahe sõidu pikkune erand ehk hiljemalt 29. mail toimuvaks Monaco GP-ks peab britt neist siiski loobuma.

Pressikonverentsil sõnas Hamilton aga, et see pole nii lihtne. "Vähemalt kahte neist ei saa ma eemaldada. Ühe puhul ei saa ma ausalt öeldes seletada, kus see asub. Aga ma võin öelda, et see on plaatinast ega ole magnetiline. Minevikus pole see kunagi probleem olnud. Ma olen 16 aasta jooksul läbinud mitmeid MRI uuringuid ega pole kunagi pidanud plaatinat eemaldama."

Võistluste juht Wittich selgitas aga, et ehete kandmine tulekindla rõivastuse all võib takistada selle kaitseomadusi ja suurendada põletusriski. Samuti võib see takistada kiiret meditsiinilist sekkumist.

"Juhul, kui õnnetuse järel on vaja teha meditsiinilist pildistamist, siis võivad kehaehted põhjustada olulisi tüsistusi ja viivitusi," lisas ta.

Teised sõitjad on antud küsimuses Hamiltoni osas mõistvad. Teine mitmekordne maailmameister Sebastian Vetteli arvates on tegemist ebavajaliku teemaga. "Tõenäoliselt on see praeguses seisus isiklik ja suunatud osalt Lewise pihta," leidis sakslane.

Vettel oli Miamis ka ise protestija rollis, kandes tulekindlaid aluspükse oma võistlusvormi peal. Nimelt võivad korraldajad nende olemasolu eelnevalt kontrollida. "Ma räägime ka aluspükstest. Kas see on kõige põnevam jututeema?" küsis Aston Martini sõitja.

"Mingil määral on see isikliku vabaduse küsimus. Me oleme piisavalt vanad, et teha väljaspool autot oma valikuid. Peaksime olema ka piisavalt vanad, et otsustada asju auto sees."