Eesti esinumber O'Sullivanist: miks ta ei peaks nii mängima ka 50-aastasena?

O'Sullivan alistas pühapäeval ja esmaspäeval Sheffieldi Crucible'i teatris mängitud finaalis Judd Trumpi 18:13. Talle on see seitsmendaks MM-tiitliks, sama palju võitis oma karjääri jooksul šotlane Stephen Hendry.

"Mina ei uskunud, et ta [O'Sullivan] suudab seitsmenda võita, isegi kui ta kaks aastat tagasi võitis oma kuuenda," rääkis Petrov Vikerraadiole. "Hendry tegi selle rekordi 1990. aastatel, ta võitis seitse tiitlit kümne aasta jooksul. Pärast seda oli ta ainult 30-31 aastat vana, aga ei suutnud seda taset hoida ja ei olnud oma tasemele lähedalgi."

"O'Sullivan on võistlusi võitmas oma esimestest tiitlitest ka 20 aastat hiljem ja näitab sellist taset, et ta võib [MM-tiitli] võita veel kaks-kolm korda. Kui ta on 46 ja suudab nii mängida: miks ta ei suudaks nii mängida ka 50-aastasena?" küsis Petrov.

"Ta on perfektsionist ja isegi, kui ta seda ei tunnista, tahab ta kindlasti, et kõik rekordid oleks tema nimel. Usun, et kui ta sel ja järgmisel paaril aastal ei oleks võitnud, ei oleks ta Hendry rekordist mõelnud. Nüüd, kui tal on seitse MM-tiitlit, siis tema motivatsioon võita kaheksandat on nii suur," arvas üheksakordne Eesti meister.