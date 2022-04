Snuukri MM: Viimase 37 aasta vanim poolfinalist tuli raskest seisust välja

Sheffieldis jätkuvatel snuukri maailmameistrivõistlustel on käimas poolfinaalid. Judd Trump juhib Mark Williamsi vastu 13:11, Ronnie O'Sullivan on John Higginsi vastu ees 10:6.

47-aastane Williams jäi poolfinaali avapäeva järel 1:7 kaotusseisu ning lõpetas Judd Trumpi 120-se seeria järel kolmanda sessiooni 5:12 taga, kuid võitis 137-se seeria ja publiku marulise kaasaelamise toel järjest viis partiid ning alustab otsustavat päeva 11:13 kaotusseisus.

Kuuekordne maailmameister Ronnie O'Sullivan pakkus publikule laupäeval palju isikupäraseid lööke, võitis kuus freimi mitmeid tavatuid vigu teinud John Higginsi kahe vastu ning juhib 10:6.

Laupäeva viimase partii otsustavatel hetkedel tegi O'Sullivan kaks suurepärast lööki järjest, viigistas seisu 58:58 peale ning võitis freimi seejärel tagasiasetatud musta kuuliga.

"Uskumatu: see punane ja must on kaks parimat järjestikust lööki, mida olen MM-poolfinaalis näinud," sõnas kolmekordne MM-poolfinalist ja praegune Eurospordi kommentaator Alan McManus.

"Nii töötab geenius," lisas snuukrilegend Jimmy White. "Ta näeb lööke, mida ükski teine mängija ei märka ja saab nendega ka hakkama. Neid kahte lööki näidatakse kordusest veel aastaid."