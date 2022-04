Snuukri MM-i pingelises poolfinaalis on O'Sullivan ja Higgins viigis 4:4.

Ronnie O'Sullivan ja John Higgins on pärast pingelist avaringi snuukri maailmameistrivõistluste poolfinaalis viigis 4:4.

Neljakordne maailmameister John Higgins asus poolfinaali juhtima 3:0. Oma seitsmendat tiitlit jahtiv O'Sullivan võitis järgmised neli partiid, millest kahes saavutas ta sajandi ehk tegi sajapunktilise seeria ühes partiis. Tiitlivõidu puhul viigistaks O'Sullivan seisu legendaarse Stephen Hendryga, kellel on seitse maailmameistritiitlit.

Nende mäng jätkub reedel.

Teises poolfinaalkohtumises on Judd Trump läinud Mark Williamsi ees 7:1 juhtima. Trump, kes tuli viimati 2019. aastal maailmameistriks, on peale esimest pikka 30-minutilist partiid mänginud kindla käega, jättes Williamsile ainult ühe partiivõidu. Varasematest omavahelistest kohtumistest on Trump võitnud 27-st 18.

Finalistid selguvad laupäeval.