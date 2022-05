Trump nurjas Williamsi ajaloolise tagasituleku ja mängib finaalis O'Sullivaniga

47-aastane kolmekordne võitja Mark Williams jäi Trumpi vastu oma poolfinaalis raskesse seisu, kui oli reedese võistluspäeva järel 5:12 taga, ent oli siis lähedal suurimale tagasitulekule MM-poolfinaalide ajaloos, kui võitis järgmisest 14 freimist koguni 11 ja läks 16:15 juhtima.

Sealjuures viigistas publiku marulist toetust nautinud Williams üldseisu 15:15 peale oma turniiri 16. vähemalt sajapunktise seeriaga, jõudes nõnda ühele pulgale Stephen Hendry 2002. aastal püstitatud MM-i rekordiga. Trump võitis siiski aga kaks viimast, pingelist partiid ja pääses 17:16 üldvõiduga oma karjääri kolmandasse MM-finaali.

"Kui tualetist naasin, oli rahvas püsti ja mulle tundus, nagu 80 protsenti publikust oleks mind toetanud. See on Juddi vastu haruldane, sest ta on tuuril kõige populaarsem mängija! Alguses tundus, et ta domineerib matši, aga pidasin vastu ja sain taas ette. Au talle, pole küsimustki, et ta võib finaali võita," sõnas Williams kaotuse järel.

Trumpi vastaseks pühapäeval ja esmaspäeval mängitavas finaalis on Ronnie O'Sullivan, kellest sai 46 aasta vanusena vanim MM-finalist viimase 40 aasta jooksul. Kui Trump ja Williams pidasid maha meeldejääva trilleri, suurendas kuuekordne maailmameister laupäeval oma edu John Higginsi ees juba 15:9 peale, šotlane oli oma parimate päevade esitustest kaugel ja nii võitis muuhulgas ka 134-se seeria löönud O'Sullivan poolfinaali kindlalt 17:11.

Kui O'Sullivan peaks võitma ka finaali, tõuseks ta samale pulgale seitsmel korral maailmameistriks kroonitud Stephen Hendryga. "See kindlustaks tema koha [kõigi aegade parimana]," rääkis Higgins kohtumise järel. "Arvan, et paljud inimesed arvavad ikka veel, et Stephen on oma seitsme MM-tiitliga parim, aga minu silmis ei ole mingit debatti," jagas šotlane kangele konkurendile kiitust.