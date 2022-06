Profikarussellile pääsenud Petrov: elu muutub nüüd kardinaalselt

"Mul oli profituuri kaart juba kindlustatud poolfinaali võiduga, see oli mu jaoks uus tunne," rääkis Petrov EM-i järel ERR-ile. "Terve turniiri jooksul mängides polnud mul eriti suuri pingeid, uskusin, et kui mängin vabalt, läheb hästi ja nii oligi. Olin endaga kooskõlas, mida varem pole olnud. Seekord oli ainus matš kus olin närvis, poolfinaal."

Lisaks Euroopa meistritiitlile teenis eestlane kaheks aastaks õiguse osaleda snuukri profituuril, kus mängivad ala suurkujud Ronnie O'Sullivan, Mark Selby, Judd Trump jpt. "On raske neid [saavutusi] omavahel võrrelda," tõdes Petrov. "Nad on mõlemad minu jaoks nii olulised. Olen nüüd eluks ajaks kindlustanud, et olen Euroopa meister ning ka selle, et vähemalt kaheks aastaks olen professionaalne snuukrimängija. Kas saavutan veel rohkem, on tuleviku küsimus, aga praeguseks olen teinud nii palju, kui olen suutnud."

Milliseks kujuneb profikarusselliga liitudes Petrovi elu? "Mul tulevad suured muutused, mida ma ei saa veel praegu hästi hinnata. Mul pole sellist elurütmi olnud, et oleks kogu aeg võistlused ning et kogu aeg reisiksin. Pean kindlasti veel rohkem aega laua juures treenides veetma. Juba vaatasin kalendrit, põhimõtteliselt on esimene turniir juba pooleteise nädala pärast, aga see kestab kuu aega ja minu matšid on kindlatel kuupäevadel. Nüüd pean kogu aeg ajaliselt paindlik olema, valmis olema tihti ja palju sõitma või mõneks ajaks isegi Suurbritanniasse kolima või treenima," tõdes Petrov.

"Kuu aja pärast sünnib mul tütar, see muudab asju veelgi! Kindlasti muutub elu nüüd kardinaalselt ja usun, et tema sündimine motiveeris mind kõige rohkem. See oligi võib-olla salaretsept, mis seekord aitas!"