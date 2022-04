Tänavune snuukri MM on kujunenud igihaljaste mängijate triumfiks

Kui esimesena kindlustas kogenud mängijatest koha nelja parema seas Ronnie O'Sullivan, järgnesid kolmapäeval talle ka John Higgins ja Mark Williams. Viimati jõudis see trio ühiselt MM-i poolfinaali aastal 1999. Neljas poolfinalist on Judd Trump, nelja peale on meestel auhinnakapis kokku 14 MM-tiitlit.

"Alustasime kolmekesi oma karjääri 1992. aastal ja oleme 30 aastat hiljem [MM-il] poolfinaalis. Millisel teisel spordialal saab selline asi juhtuda? See on ainulaadne," ütles Williams, kes alistas oma poolfinaalis Yan Bingtao 13:11.

Higgins läks põnevas veerandfinaalis Jack Lisowski vastu 11:9 juhtima, kaotas siis kolm partiid järjest, aga suutis century toel võita viimased kaks ning pääses 13:12 võiduga edasi. "Ma ei tea, kust need kaks freimi lõpus tulid," tõdes šotlane. "Olin päev otsa raskustes ja ei kasutanud oma võimalusi ära. Sellistel hetkedel tuleb lihtsalt finišijoonest üle saada."

2019. aasta maailmameister Trump oli hommikul Stuart Binghami vastu suurtes raskustes, tegi tavatuid eksimusi ja leidis end 5:8 kaotusseisust. Seejärel võitis Trump aga kõik ülejäänud kaheksa partiid ja kogu matši 13:8.

Trump mängib poolfinaalis Williamsiga, Higgins Stephen Maguire'i 13:5 alistanud O'Sullivaniga. Neliku keskmine vanus on 42,7 aastat.