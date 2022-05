O'Sullivan krooniti seitsmendat korda maailmameistriks

Nüüd jagab O'Sullivan šotlase Stephen Hendryga kõigi aegade rekordit, olles mõlemad tulnud maailmameistriks rekordilised seitse korda. Kui BBC uuris värkselt võitjalt rekordi jagamise kohta, oli O'Sullivanil vastus kiire tulema. "Me võime seda (rekordit) aastakese jagada," lisades hiljem, et tõenäoliselt on ta konkurentsis ka järgmisel aastal.

Finaalis mängis 46-aastane maailma esinumber O'Sullivan endast 14 aastat noorema vastase Judd Trumpiga, kes oma ainsa meistritiitli võitis kolm aastat tagasi.

O'Sullivan mängis finaalis aga juba kaheksandat korda. Nüüd alustas meister kahepäevast finaalmatši eriti võimsalt, avapäeva lõpuks juhtis ta 12:5. Nii suurt eduseisu pole ta varem finaalides saanud.

Esmaspäeval tõi Trump finaalmatši põnevust, kui võitis kaheksast partiist koguni kuus ning nii mindi viimasele sessioonile vastu 14:11 O'Sullivani juhtimisel. Kuigi Trump võitis veel kaks partiid, siis suurmeistrile ta vastu ei saanud - oma seitsmenda maailmameistritiitli võttis O'Sullivan lõppseisuga 18:13.