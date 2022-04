Iluvõimlemise Eesti absoluutmeistriks krooniti Melany Keler

Keleri (VK Elegance/Tallinna Spordikool) punktisummaks nelja kava kokkuvõttes oli 124,700, hõbedale tulnud Murashko (VK Elegance/Tallinna Spordikool) ebaõnnestus rõngakavas ja punktisummaks kogunes 116,900.

Pronksi võitis eelmisel hooajal vigastuse tõttu eemal olnud 2020. aasta Eesti meister ja juuniorina noorte olümpiamängudel osalenud Adelina Beljajeva (VK Elegance/Tallinna Spordikool) 109,400 punktiga.

"Vaatamata eile tehtud pisivigadele suutsin täna ennast kokku võtta ja andsin endast parima. Olen seda tiitlit oodanud kolm aastat, kuna olen kolm aasta järjest jäänud Eesti meistrivõistlustel mitmevõistluses teiseks. Olen selleks pingutanud aastaid, aga ikka kuidagi uskumatu", kommenteeris Keler pärast võistlust.

Värske juunioride iluvõimlemise meister Ester Kreitsman (VK Elegance/Tallinna Spordikool), kes ei ole varasemalt Eesti meistrivõistlustel mitmevõistlust võitnud, jäi oma lindikava etteastega rahule. Hõbemedali omanikuks tuli Kreitsmani klubikaaslane Anete Vaher (111,350), kes on 2021. aasta juuniorklassi meister ja 2020. aasta Euroopa meistrivõistluste lindikava finalist. Pronksmedalile tuli VK Rütmika esindaja Valeria Valasevitš (107,250).

"Mul on hea meel, et konkurents oli väga tihe, mõlemas vanusklassis ei saa me Eestis praegu rääkida ühest väljakujunenud liidrist. Meil on paremik, kes kõik on rahvusvaheliselt saavutanud häid tulemusi", ütles Eesti Võimlemisliidu peasekretär Natalja Inno.

Noorteklassi võitjaks tuli Anastassija Davõdova (VK Noorus), kellele järgnesid hõbedamedaliga Regita Veide (VK Rütmika) ja pronksmedaliga Anna Karolina Obolonina (Bogdanova GC - Tondiraba HK).

Pühapäeval jätkuvad meistrivõistlused üksikalade finaalidega (eelvõistluste kaheksa parimat) ja võistlustulle asuvad ka rühmvõimlejad.