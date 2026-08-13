Varfolomeev asus kodupubliku ees juhtima, Eesti võimleja on 40.

Saksamaal Frankfurdis algasid 42. iluvõimlemise maailmameistrivõistlused, kus osaleb 350 sportlast 73 riigist. See on ka esimene võistlus, kus jagatakse juba Los Angelese suveolümpia pääsmeid.

MM avati individuaalse mitmevõistluse kvalifikatsiooniga, millega selgitatakse välja 18 naist, kes pääsevad mitmevõistluse finaali ning ka üksikalade finalistid. Kvalifikatsioon kestab kaks päeva ja mõlemal päeval sooritavad iluvõimlejad kaks kava.

Eestit esindav 16-aastane Anna Karolina Obolonina teenis kurikatega harjutuse eest 24,850 punkti ja sai samasuguse hinde kohtunikelt ka lindikava eest. Avapäeva järel on ta 49,700 punktiga 40. kohal 93 naise konkurentsis.

"Hakkasin iluvõimlemisega tegelema nelja-aastaselt. Mulle meeldivad sel hooajal kõik minu kavad ja lemmikvahend on mul rõngas. Tegin MM-i eel oma juhendajatega kaks korda päevas pikki treeninguid ja ettevalmistus sujus hästi, "rääkis Obolonina vahetult enne MM-i Kalevi spordihallis kavasid lihvides.

Maikuus Bulgaarias Varnas toimunud Euroopa meistrivõistlustel sai Obolonina 36. koha 92 võimleja seas. Ta kogus nelja kavaga mitmevõistluse kvalifikatsioonis 73,000 punkti.

"Praegu on see hea külg, et suvel on meil võimalik rohkem trenni teha, sest ei ole kooli ja saab kaks trenni päevas teha. See annab progressi ja lootuse, et võrreldes EM-iga on Anna esitused MM-il kvaliteetsemad," arvas MM-i eel noore iluvõimleja treener Irina Stadnik.

Kodupubliku ees võistlev tiitlikaitsja ja olümpiavõitja Darja Varfolomeev sai rõngaharjutusega 29,250 punkti ja palli eest 29,700 punkti. Saksamaa täht püüab karjääri kolmandat MM-kulda mitmevõistluses. Mai lõpus tuli ta Varnas mitmevõistluses Euroopa meistriks.

Iluvõimlejate aasta tähtsaim jõuproov toimub üle 10 000 pealtvaataja mahutaval pika ajalooga Frankfurt Festhalle multifunktsionaalne hallis. "Hiiglaslik ja uskumatult ilus areen. Selline tunne on, nagu esineks teatris," ütles 19-aastane tiitlikaitsja Varfolomeev. Kahe harjutusega on tal koos 58,950 punkti.

Teisel positsioonil on mullu Brasiilias Rio de Janeiros peetud MM-il pronksi saanud itaallanna Sofia Raffaeli, kel on koos 58,550 punkti. "Olen väga rahul just rõngaharjutusega, kuid see on alles esimene päev ja tuleb hoida fookust ning teha tööd edasi," rääkis 22-aastane olümpiapronks Raffaeli, kes sai rõngaharjutuse eest võimsad 30,100 punkti.

Kolmandal kohal on Venemaad esindav 19-aastane Mariia Borisova 58,050 punktiga ja neljandal kohal mullune MM-i hõbe Stiliana Nikolova. 20-aastasel Bulgaaria tipul on kahe kavaga tabelis 56,900 punkti. Mullu Tallinnas mitmevõistluses EM-kulla võitnud Taisiia Onofriitšuk Ukrainast on 54,450 punktiga 11. kohal.

Mitmevõistluse kvalifikatsioon jätkub neljapäeval ning hilisõhtuks on teada, kes pääsevad finaali, kus jagatakse välja kolm olümpiapääset.