X!

Varfolomeev asus kodupubliku ees juhtima, Eesti võimleja on 40.

Võimlemine
Darja Varfolomeev
Darja Varfolomeev Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Eibner
Võimlemine

Saksamaal Frankfurdis algasid 42. iluvõimlemise maailmameistrivõistlused, kus osaleb 350 sportlast 73 riigist. See on ka esimene võistlus, kus jagatakse juba Los Angelese suveolümpia pääsmeid.

MM avati individuaalse mitmevõistluse kvalifikatsiooniga, millega selgitatakse välja 18 naist, kes pääsevad mitmevõistluse finaali ning ka üksikalade finalistid. Kvalifikatsioon kestab kaks päeva ja mõlemal päeval sooritavad iluvõimlejad kaks kava.

Eestit esindav 16-aastane Anna Karolina Obolonina teenis kurikatega harjutuse eest 24,850 punkti ja sai samasuguse hinde kohtunikelt ka lindikava eest. Avapäeva järel on ta 49,700 punktiga 40. kohal 93 naise konkurentsis.

"Hakkasin iluvõimlemisega tegelema nelja-aastaselt. Mulle meeldivad sel hooajal kõik minu kavad ja lemmikvahend on mul rõngas. Tegin MM-i eel oma juhendajatega kaks korda päevas pikki treeninguid ja ettevalmistus sujus hästi, "rääkis Obolonina vahetult enne MM-i Kalevi spordihallis kavasid lihvides.

Maikuus Bulgaarias Varnas toimunud Euroopa meistrivõistlustel sai Obolonina 36. koha 92 võimleja seas. Ta kogus nelja kavaga mitmevõistluse kvalifikatsioonis 73,000 punkti.

"Praegu on see hea külg, et suvel on meil võimalik rohkem trenni teha, sest ei ole kooli ja saab kaks trenni päevas teha. See annab progressi ja lootuse, et võrreldes EM-iga on Anna esitused MM-il kvaliteetsemad," arvas MM-i eel noore iluvõimleja treener Irina Stadnik. 

Kodupubliku ees võistlev tiitlikaitsja ja olümpiavõitja Darja Varfolomeev sai rõngaharjutusega 29,250  punkti ja palli eest 29,700 punkti. Saksamaa täht püüab karjääri kolmandat MM-kulda mitmevõistluses. Mai lõpus tuli ta Varnas mitmevõistluses Euroopa meistriks.

Iluvõimlejate aasta tähtsaim jõuproov toimub üle 10 000  pealtvaataja mahutaval pika ajalooga Frankfurt  Festhalle multifunktsionaalne hallis. "Hiiglaslik ja uskumatult ilus areen. Selline tunne on, nagu esineks teatris," ütles 19-aastane tiitlikaitsja Varfolomeev. Kahe harjutusega on tal koos 58,950 punkti.

Teisel positsioonil on mullu Brasiilias Rio de Janeiros peetud MM-il pronksi saanud itaallanna Sofia Raffaeli, kel on koos 58,550 punkti. "Olen väga rahul just rõngaharjutusega, kuid see on alles esimene päev ja tuleb hoida fookust ning teha tööd edasi," rääkis 22-aastane olümpiapronks Raffaeli, kes sai rõngaharjutuse eest võimsad 30,100 punkti.

Kolmandal kohal on Venemaad esindav 19-aastane Mariia Borisova 58,050 punktiga ja neljandal kohal mullune MM-i hõbe Stiliana Nikolova. 20-aastasel Bulgaaria tipul on kahe kavaga tabelis 56,900 punkti. Mullu Tallinnas mitmevõistluses EM-kulla võitnud Taisiia Onofriitšuk Ukrainast on 54,450 punktiga 11. kohal.

Mitmevõistluse kvalifikatsioon jätkub neljapäeval ning hilisõhtuks on teada, kes pääsevad finaali, kus jagatakse välja kolm olümpiapääset.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

Täna otse
12.30
ETV
Kergejõustiku EM Birminghamis
20.30
ETV2
Kergejõustiku EM Birminghamis
21.30
ETV
Kergejõustiku EM Birminghamis

viimased uudised

11:57

Eesti rekordi ujunud Tribuntsov pääses enda põhialal EM-il poolfinaali

11:52

Transsportlaste võistlemine naistega tekitab USA-s furoori, Eestis mitte

11:52

TÄNA OTSE & BLOGI | Erm jättis EM-i pooleli, Tilga jätkab kõrges mängus Uuendatud

11:11

Kristjan Tamm ja Markus Mölder pääsesid Turus veerandfinaali

10:49

Morozov EM-debüüdist: võtan seda kogemusena, mida tulevikus kasutada

10:16

Eestlaste medalisaak veteranide MM-il täienes lühirajal nelja medaliga

09:48

PSG võitis teist aastat järjest UEFA superkarika

09:14

Remmeli juhendatava Debreceni euroretk lõppes Kopenhaagenis

08:47

Varfolomeev asus kodupubliku ees juhtima, Eesti võimleja on 40.

08:23

TÄNA OTSE | Bruus ja Sai püüavad EM-il edasipääsu

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

13.07

Uba Zverevi edust: pean oma sõnu sööma, tal pole enam pingete koormat

30.06

Markus Jürgenson: olen vana kooli mees, kirjutan märkmeid pastakaga vihikusse

30.06

Pehka: NBA draft'i ajal käib kulisside taga kõva mäng

29.06

Endrekson näeb neljapaadis perspektiivi: tuleb lihtsalt tugevamini tõugata

28.06

Joosep Susi: Tiit Karuksil on olnud alati jäägitu usk noortesse

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

11:52

TÄNA OTSE & BLOGI | Erm jättis EM-i pooleli, Tilga jätkab kõrges mängus Uuendatud

03.08

2026. aasta kergejõustiku EM-i ajakava ja ülekanded

12.08

Skotheim jäi jälle Ermile võlgu, eestlane tänas arste Uuendatud

12.08

Ann Marii Kivikas jooksis EM-il poolfinaali

12.08

Eneli Jefimova jäi EM-i finaalis neljandaks Uuendatud

12.08

Soome sai EM-il esimese kulla, palju rõõmu ka Birminghami linnale Uuendatud

12.08

Rootsi tõkkejooksja vajas Warholmi alistamiseks uut rahvusrekordit

12.08

Karmen Kaljula surus end Euroopa meistriks

11.08

Tiitlikaitsja Jefimova ujus EM-i poolfinaalis oma põhialal Eesti rekordi

12.08

Los Angeles Lakers on minemas rekordilise summa eest müüki

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo