Eesti meistriks kroonitud Keler lõikab kasu võimlemise reeglimuudatustest

Kannatlikult ja töökalt oma tähelendu oodanud 19-aastane Melany Keler tegi tänavustel Eesti meistrivõistlustel puhta töö, võites kõik viis kulda. Stabiilsete ja säravate minietendustega tuli ta Eesti meistriks mitmevõistluses ja võitis seejärel üksikalade finaalides nii palli, rõnga, lindi kui kurikate harjutuse. Mitmevõistluse kulda jahtis ta seejuures kuus aastat, olles eelneval kolmel korral lahkunud saalist hõbedaga.

"Ma olen viimasel ajal treeninud kaks trenni päevas. Oleme kindlasti rohkem panustanud stabiilsusele, puhtusele. Selline erakordne ja uskumatu tegelikult," tõdes Keler ERR-ile.

Tallinna Tehnikaülikoolis tootearendust ja robootikat õppiv Keler võttis akadeemilise puhkuse, et teha arenguhüpe spordis. Ta on enda kasuks pööranud Tokyo olümpia järel reeglites tehtud muudatused, mis seadsid limiidi vahenditöö elementidele, tõstsid kehatöö ja artistlikkuse tähtsust.

"Kindlasti need reeglid on minule plussiks. Artistlikkus, need veerded rõngas ja pallis maksavad palju. Mu tehnikaoskus lubab mul neid ilusti välja teha," ütles Keler.

EM-ile pürgiva Keleri emotsionaalselt esinemist ja tahet visalt areneda tunnustas kohtunikuna tegutsenud olümpiakogemusega Irina Kikkas-Nõomaa, kel auhinnakapis 44 Eesti meistrikulda.

"Ta jättis hea mulje, sest juba mitu aastat vaatan, kuidas ta areneb. Ma näen, et ta on juba nii emotsionaalne, nii südamlik platsil, teeb seda nii avatult, see meeldib selles tüdrukus. Loodan, et ta areneb veel edasi ja edasi," rääkis Kikkas-Nõomaa.

Rühmvõimlemise meistriklassis võitis kulla Tartu klubi Rütmika Siidisabade rühm. Uue kvaliteediga ja säraga Kalevi spordihallis korraldatud ilu-ja rühmvõimlemise meistrivõistlustel osales tervikuna üle 500 võimleja.