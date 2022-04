Vabatreeningul olid kõige kiiremad Ferrarid

Märgades oludes sõidetud vabatreeningul sai Leclerc kirja aja 1.29,402, mis oli 0,877 sekundit kiirem kui tiimikaaslasel Carlos Sainzil. Kolmas oli Max Verstappen (Red Bull), kes kaotas Leclercile 1,465 sekundiga.

Verstappenile järgnesid Haasi piloodid Kevin Magnussen (+3,037) ja Mick Schumacher (+3,586), kuuenda koha sai Sergio Perez (Red Bull; +3,610). Seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton lõpetas vabatreeningu 18. kohal (+7,062), tema tiimikaaslane George Russell oli kümnes (+4,860).

Kvalifikatsioon algab Eesti aja järgi kell 18.00. Laupäeval on kavas sprint ja pühapäeval põhivõistlus.

