Eesti U-17 neidude võrkpallikoondis alustab EM-valikturniiri Horvaatias

Eesti naiskond kuulub E-alagruppi Horvaatia, Rumeenia ja Läti eakaaslastega. Kokku on viis alagruppi, iga alagrupi võitja pääseb otse finaalturniirile. Lisaks pääseb finaalturniirile ka kõigi alagruppide peale parim teise koha saaja, vahendas volley.ee.

Koondise peatreener Raigo Tatrik rääkis koondise seisust ja ootustest. "Väga palju kasu on olnud sellest, et paljud koondislased mängisid klubihooajal meistriliigas. Ei kujuta ette, milline seis selleta oleks. Selles osas on süda rahul, et tüdrukud on saanud kogemusi ja häid mänge, toimunud areng on suur," ütles Tatrik, kes juhendas meistriliigas Rae Spordikool/Viaston naiskonda.

"Nii Rae naiskonnas kui Audenteses said mitmed põhimängijad terve hooaja platsil olla, nemad on teinud suure hüppe. Kokkuvõttes on terve koondis heas konditsioonis ja loodan, et saame reedel turniiri samuti täiskoosseisus alustada. Tüdrukud on ka vaimult tugevad. Esimese vastase Rumeenia kohta oleme kõige rohkem videoid vaadanud ja omame neist head ülevaadet," rääkis Tatrik.

"Enamasti oleme sellistel turniiridel suutnud kohe avamänguks heas konditsioonis olla, võimalused nende alistamiseks on olemas. Horvaatia on päris tugev vastane, aga oleme selle vanuseklassi paremate ehk Venemeaa ja ka Bulgaariaga suutnud mängida, seega lootust on. Kindlasti tuleb meil tegutseda ühtselt ja võistkondlikult, et edu saavutada," lisas ta.

Koondise koosseis valikturniiril: Lisandra Tatrik, Liisa Põldma, Emma Vilberg, Merili Kõrvel, Carmel Vares, Heidi Vahula, Roosi Brigita Toom, Mari Lii Kuivonen, Mirjam Karoliine Kask, Anette Arak, Anni Põldma, Freia Liisa Palk.

Peatreener Raigo Tatrik, abitreener Argo Arak, füsioterapeut Brit Marleen Õismaa, statistik/skaut Mihkel Sagar.