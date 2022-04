Õiglane nihutas isiklikku rekordit ja kerkis maailma hooaja edetabelijuhiks

Õiglane kogus esimesel päeval 4242 punkti, millega edestas eelmise isikliku rekordi (8371 punkti) graafikut 24 punktiga. Karl-Oskar Pajus (Dartmouth) kogus avapäevaga 3715 punkti.

Teisel päeval nihutas Õiglane tõkkejooksus isiklikku rekordit, ka ülejäänud neli ala tulid väga hästi välja ja nii võitis ta võistluse uut isiklikku tippmarki tähistava 8405 punktiga.

Eesti kõigi aegade edetabelis tõusis Õiglane sellega seitsmendaks, mööda 2011. aastal Götzises 8398 punkti kogunud Mikk Pahapillist. Ühtlasi sai Õiglasest maailma hooaja edetabelijuht ja ta täitis ka maailmameistrivõistluste normi.

Tema järel sai teise koha Georgia ülikooli esindav Kyle Garland 8133 punktiga, kolmas oli 7677 silma kogunud Yariel Soto. Pajus sai uue isikliku rekordi, 6953 punktiga seitsmenda koha.

110 meetri tõkkejooks:

Õiglane läbis tõketega staadionisirge ajaga 14,33, millega ületas ühe sajandikuga oma isikliku rekordi. Pajus sai kirja 15,51. Alavõidu teenis 13,91-ga üldliider Kyle Garland.

Kokkuvõttes on teist kohta hoidev Õiglane kogunud 5174 punkti ehk 53 enam kui isikliku rekordi graafikus. Garlandil on liidrina 5317 punkti. Pajus hoiab 4504 punktiga 11. kohta.

Kettaheide:

Õiglase võistlus kulges tõusvas joones: 39.98, 41.19 ja viimasel katsel parimaks jäänud 43.05. Pajus heitis 34.46 ja alavõidu teenis taas 46.24-ga Garland.

Võrreldes isikliku rekordi graafikuga tulid siit Õiglasele taas plusspunktid, kuna toona jaksas eestlane heita 42.11. Seitsme ala järel on tal 5901 silma ehk 72 punkti enam kui graafikus. Pajusel on koos 5057 punkti, mis annab kümnenda koha. Juhib Garland (6109).

Teivashüpe:

Õiglane sai kirja 4.95 ehk 15 sentimeetrit vähem kui isikliku rekordi graafikus, aga tulemus 5.10 tähistab ühtlasi ka tema teivashüppe isiklikku tippmarki. Õiglane õnnestus avakatsel 4.75 ja 4.95 peal, aga kui latt asetati kõrgusele 5.05, tuli see kolmel korral alla. Pajus sai kirja 4.25, alavõidu teenis 5.05-ga Jacob Spotswood.

Pärast kaheksandat ala hoiab Õiglane jätkuvalt 6796 punktiga teist kohta, aga Garland jääb vaid 59 silma kaugusele. Võrreldes isikliku rekordi graafikuga on eestlane 26 silmaga plussis. Pajus on 5745 punktiga 11.

Odavise:

Õiglane sai 72.29-ga kindla alavõidu, Garland viskas teisena 56.79. Pajus sai oma parimal katsel kirja 40.16. Õiglasel ei jäänud palju puudu ka isiklikust rekordist, mis on kahe ja poole aasta eest Doha MM-il visatud 72.46.

Viimase ala eel on Õiglasel koos 7720 punkti ja nüüd ka kindel esikoht: Garlandil on teisena 7545 silma. Pajus on 6189 punktiga 12.

1500 meetri jooks:

Õiglane ületas finišijoone ajaga 4.39,29, mis tõi talle juurde 685 punkti ehk kokku uut isiklikku rekordit tähistavad 8405 silma! Pajus võttis 4.27,10-ga alavõidu ja lõpetas võistluse seitsmendal kohal 6953 punktiga.