Õiglasel jäi veel kõvasti varu: üheksa ala olid nii roostes kui olla said

34 punktiga 2017. aasta Londoni MM-ist kehtinud isiklikku rekordit parandanud Õiglane tõusis Eesti kõigi aegade edetabelis seitsmendaks, kuigi pole heale punktisummale vaatamata oma võistlusega eriliselt rahul.

"Imelik, aga kui jätta 1500 m jooks kõrvale, siis kõikide teiste alade kohta ütleksin, et nad on nii roostes kui roostes olla saab," rääkis Õiglane pärast rekordvõistlust Delfi Spordile. "Tehnika osas ei jäänud ma ühegi alaga rahule. Treener ütles ka, et hea ongi see, et tegid isikliku rekordi, aga ükski ala ei olnud päris selline, nagu pidanuks olema."

Isiklikud rekordid sündisid sprindidistantsidel: 100 meetris on Õiglase tippmargiks nüüd 10,89 ja tõkkejooksus 14,33. "Olen teinud palju sprinditrenne," rääkis eestlane Delfile. "Tunnen, et [100 meetri] jooksu algosa ei olnud tehniliselt kõige parem. Võin kindlasti sinna 10,8 algusesse ka joosta."

Õiglane jäi ise väga rahule võistlusele punkti pannud 1500 meetri jooksuga: "kõige suurem kartus enne seda võistlust oligi 1500 m ees, kuna seda trenni ma otseselt teinud ei ole. Mul on hea meel, olen pühendunud rohkem sprindile, olen võitnud seal punkte, vähem aga keskendunud 1500 m trennidele. Näitas, et suudan nende sprinditrennide pealt ka 1500 m joosta," sõnas Õiglane.

MM-i normi 8350 punkti on lisaks Õiglasele täitnud ka Karel Tilga. EM-normatiivi, milleks on 8100 punkti, on kokku saanud juba kuus Eesti meest.