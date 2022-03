Üleplatsimeheks kerkinud Juhkami: üritame seeria 4:0 võita

"Täna oli näha, et Pärnu alustas kohtumist väga tugevalt. Olime kohe hädas, aga õnneks suutsime vahe üsna kiirelt kinni mängida. Kui oleksime samamoodi edasi mänginud, siis võib-olla oleks esimene geim meie vaatepunktist kurvemalt lõppenud," tõdes üleplatsimehena Tartu eest 18 punkti toonud Martti Juhkami.

Tänavusel hooajal Balti liiga ja Aadu Luukase karikavõistlused võitnud Tartu oli juba finaalseeria eel suurfavoriidi rollis. "Eks spordis on paljud asjad enesekindluses kinni. Me oleme terve hooaja ikkagi üsna kindlalt mänginud ja teistest üle olnud. Oleme praegu üsna enesekindlad ja ei hakka olukorda üle mõtlema," märkis Juhkami.

"Järgmiseid mänge peame paremini alustama kui täna. Tartus üritame nad võimalikult kiiresti murda, et neil tekiks selline lõpetamise tunne. Üritame seeria 4:0 võita," lisas Juhkami.

Pärnu VK nurgaründaja Markus Uuskari sõnul on meeskonnal veel arenguruumi. "Meil on kindlasti vaja servimisel juurde panna, aga parandada ka lihtsate olukordade lahendamist. Eriti pallide mängimine on selline asi, mis annab hetkel soovida. Tartu on üldpildis paremas hoos ja tänu sellele tuleb neil päris palju palle üles, mida nad suudavad ka realiseerida. Meil oleks selles osas vaja paremini teha," tunnistas Uuskari.

Seeria järgmine mäng toimub esmaspäeval, 4. aprillil kell 19.00 Tartus.