F1 etapil kaheksandaks tulnud Gasly ületas finišijoone piinade kiuste

"Mul pole kunagi olnud nii valus nagu viimasel 15 ringil. Ma ei tea, mis mu soolestikus juhtus," sõnas 26-aastane Gasly. "Viimasel kümnel ringil oleksin nagu igas kurvis pussitada saanud. Kõige valusamad ringid."

Kohe pärast võistlust pöördus AlphaTauri sõitja arsti poole ja praegu arvatakse, et tegu võib olla ärritunud soole sündroomiga, aga päris sajaprotsendilist selgust selles osas pole.

"Ma olen lihtsalt rahul, et sõit on läbi ja me saime need punktid. Ma ei tea, millega oli tegu, aga tunne ei olnud hea. Pigem oli tegu ellujäämise kui millegi muuga. Aga eks me näe, mis juhtus."

Gasly jaoks oli tegemist hooaja esimeste punktidega, sest avaetapil Bahreinis süttis tema masin põlema ja tuli katkestada. Sel hetkel oli ta samuti kaheksandal kohal.