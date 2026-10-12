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Freiburg tõusis vähemuses võetud hilise võidu toel Bundesliga tippu

Jalgpall
Freiburgi mängijad väravat tähistamas
Freiburgi mängijad väravat tähistamas Autor/allikas: SCANPIX/picture alliance/nordphoto GmbH
Jalgpall

Saksamaa Bundesliga viienda vooru lõpuks tõusis liidriks Freiburg, kes lõi Schalke vastu vähemuses olles 85. minutil 2:1 võiduvärava.

Kohtumise avapoolajal skoorisid mõlemad meeskonnad nurgalöögist. Maximilian Eggestein viis Freiburgi kodus juhtima, aga Adrian Gantenbein viigistas Schalke mängu ainsa raamide vahele läinud pealelöögiga, vahendab Soccernet.ee.

64. minutil jäi Freiburg vähemusse, kui jaapanlane Yuito Suzuki proovis pärast enda pallikaotust vastaste väljakupoolel kohe liiga innukalt palli tagasi võita, hilines olukorda ja sai oma mängu teise kollase kaardi.

Õhtu kangelaseks tõusis Suzuki kaasmaalane Keisuke Goto, kes saatis vahetusmeeste kombinatsioonis Vincenzo Grifo tsenderduse hüppelt peaga alla nurka.

Kuna nelja vooru järel täisedu nautinud Dortmundi Borussia oli reedel Karl Jakob Heina hiilgemängu tõttu Bremeni Werderile punkte kaotanud ja Müncheni Bayern oli laupäeval piirdunud Augsburgi vastu viigiga, tõusiski Freiburg esikohale.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Maarja Värv

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