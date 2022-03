Karel Tilga ootab MM-ilt kohta esikuuikus

Kahest rajale minevast mitmevõistlejast naases Tilga detsembris USA ülikoolist Eestisse tagasi ja on alates sellest ajast harjutanud Karl Robert Saluri juhtnööride järgi. Kui sisehooaja alguses olid Karel Tilga üksikalade tulemused pigem tagasihoidlikud, siis viimasel ajal on tulemused märgatavalt paranenud.

"Ma ise usun, et füüsiline vorm on mul hea. Kiirus on hea ja 1000 meetrit jooksen ära nii nagu viimastel aastatel olen jooksnud. Ja kuul on hea," lausus Tilga ERR-ile. "Eks hüppealad on... tuleb lihtsalt kokku panna. Vorm on selleks olemas, aga kindlas kohas tuleb see asi ära teha."

Treener Karl Robert Saluri: "Ise arvab, et oktoobri lõpus ja see periood nüüd tegi veidi üle. Võib-olla isegi ülekoormus. Detsembri lõpus Eestisse tulles oli päris tühi. Sel hetkel tundus, et talvehooaeg tuleb väga keeruline. Aga nüüd lõpupoole oli hüpe nii järsk - nüüd on lõpuks teravaks saanud."

Eestit esindavad Serbia MM-l tõkkejooksjad Grete Verlin ja Keiso Pedriks ja sprinter Karl Erik Nazarov, lisaks Tilgale teeb seitsmevõistluses kaasa ka Hans-Christian Hausenberg. Tilga end kohta ennustada ei taha, aga midagi siiski välja pakub.

"Ma usun, et üldiselt on stardinimekiri väga tugev. Kevin Mayer jääb küll kõrvale - tal olid mingid pisivigastused, ei tahtnud riskida. Aga kiireid sprinterlikke mitmevõistlejaid on seal päris mitu," lisas Tilga.

"Ma arvan, et andmine tuleb päris kõva. Koha ja punktide peale väga spekuleerida ei tahaks. Tahaks jääda terveks, teha ilusti lõpuni ja igal alal rahulikuks jääda. Selle pealt, ma arvan, tuleks ka päris korralik punktisumma ja võiks tulla koht top kuues."