F1 sari loobus Venemaa etapist

"Jälgime arenguid Ukrainas kurbuse ja šokiga ning loodame praeguse olukorra kiiret ja rahumeelset lahenemist," kirjutati F1 sarja pressiteates.

"Neljapäeval arutasid vormel-1 sari, rahvusvaheline autospordiliit ja võistkonnad meie spordiala positsiooni ning lahendus on, et praegustes oludes on Venemaa GP pidamine võimatu."

Neljakordne maailmameister Sebastian Vettel oli juba varem teatanud, et tema Venemaa GP-l osaleda ei kavatse. Ka valitsev maailmameister Max Verstappen sõnas, et sõdivas riigis sõitmine ei oleks õige.

Haasi vormel-1 meeskond on eemaldanud praegusel testipäeval oma masinalt Venemaa lipuvärvid ja peasponsor Uralkali logod. Samuti on sattunud küsimärgi alla piloodi Nikita Mazepini jätkamine sarjas.

Venemaa GP pidanuks olema hooaja 17. etapp. Praeguse kava kohaselt sõidetakse 11. septembril Monzas ja seejärel 2. oktoobril juba Singapuris.