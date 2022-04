Mazepin: Venemaa sportlaseid karistab tühistamiskultuur

Haas vallandas Mazepini pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse. Vaid mõni päev enne seda, kui EL kehtestas Mazepini isale, Venemaa presidendi Vladimir Putini lähikondlasele sanktsioonid. Haas loobus ka suursponsorist Uralkalist, mille kaasomanik oli samuti Mazepini isa.

EL-i sanktsioonide loetelus kirjeldatakse Mazepinit kui "isikut, kes on seotud juhtiva ärimehega, kes omakorda on seotud majandussektoritega, pakkudes Vene Föderatsiooni valitsusele märkimisväärset tuluallikat".

Endine Haasi piloot usub, et Venemaa sportlaste sihikule võtmine on vale ja lisas, et kavatseb sanktsioonide vastu midagi ette võtta.

"Ma ei nõustu sanktsioonidega," ütles Mazepin BBC-le. "Olen öelnud ka varem, et kavatsen sellega võidelda. Võib-olla pole praegu õige aeg, sest kui vaadata kogu sportlaste vastu toimuvat olukorda üldiselt, siis on see minu riigi vastane tühistamiskultuur."

Mazepin ei ole Venemaa sissetungi Ukrainasse avalikult hukka mõistnud, kuid sõnas, et seda on raske tunnistada.

"Seda on mitmel tasandil väga valus vaadata," ütles ta. "Kuid ma näen selle juhtumi kommenteerimisel tohutuid riske, sest ma ei saa kõikidele meele järgi olla ja seetõttu ma ka avalikult vaikin," lisas Mazepin.