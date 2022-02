Barcelona ja Zeniti kohtumine lükati edasi, Žalgiris Venemaale mängima ei lähe

Barcelona teatas oma kodulehel, et Euroliiga korraldajad lükkasid Zenitiga Peterburis toimuma pidanud kohtumise edasi.

❗ Game against Zenit Saint Petersburg postponed The Euroleague has informed the Club of the postponement of Friday's game pic.twitter.com/rcmMJpsJGk

Neljapäeval teatas Kaunase Žalgiris, et ka nende meeskond sel hooajal enam Venemaal ei mängi. Žalgiris oleks pidanud CSKA-ga kohtuma 25. märtsil ning Zenitiga 8. aprillil.

Žalgirise klubi direktor Paulius Motiejunas ütles klubi avalduses, et nad kutsuvad üles Lääne-Euroopa meeskondi Venemaal mitte mängima ning lisaks ka boikoteerima kõiki mänge Venemaa meeskondade vastu.

Zalgiris took the decision not to travel to Russia, where they were supposed to face CSKA Moscow and Zenit St. Petersburg.



Read more: https://t.co/4F2erD10Jz. pic.twitter.com/cpqZFDqphX