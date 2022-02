Carlos Alcarazist sai noorim ATP turniiri võitja

Kaks aastat pärast oma esimese ATP turniiri matši võitu sai 18-aastasest hispaanlasest Carlos Alcarazist (ATP 20.) noorim tennisist, kes on võitnud ATP 500 kategooria turniiril tiitli, alistades pühapäevases Rio de Janeiro finaalis Diego Schwartzmani (ATP 13.) 6:4, 6:2.

Rio de Janeiro turniiri võit tegi Alcarazist noorima ATP 500 kategooria turniiri võitja alates 2009. aastast, mil kategooria loodi.

"Ma ei suuda seda uskuda. See on olnud minu jaoks suurepärane nädal, mängides suurepärasel tasemel tennist," ütles Alcaraz pärast võitu.

2021. aastal ATP tulevikulootuste tenniseturniiri võitnud Alcaraz pääses pühapäevasesse finaali pärast seda, kui pidi laupäeval mängima nii kaheksandikfinaali kui ka veerandfinaali kohtumise. Pühapäeval enne finaali alistas ta poolfinaalis itaallase Fabio Fognini (ATP 38.) 6:2, 7:5.

"Maailma edetabeli 20 parema sekka jõudmine aasta lõpuks oli mu esmane eesmärk, kuid see juhtus juba aasta alguses ja see on imeline tunne," ütles esmaspäeval karjääri kõrgeimale kohale tõusnud Alcaraz.