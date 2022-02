Eesti korvpallikoondis hakkab MM-valikmängudeks valmistuma 16 mehega

Novembris toimunud MM-valikturniiri mängudel kaasa teinud 14-mehelise koosseisuga võrreldes kaasas Toijala seekord ettevalmistusse kolm uut korvpallurit.

Toijala täiendas tagamängijate leeri pärast Mikk Jurkatamme vigastada saamist kahe mehega ning valik langes Rapla viskavale tagamängijale Martin Paasojale ja Pärnu Sadama mängujuhile Siim-Markus Postile.

"Paasoja oli koondises ka 2020. aasta novembris, seejärel sai ta Hispaania tugevuselt teises liigas mängides vigastada. Vaatame, kuidas Paasoja ja Post saavad treeningutel hakkama," lausus Eesti koondise peatreener.

Toijala rääkis, et väikese ääremängija rolli ehk number kolme positsiooni täidavad Siim-Sander Vene, Jaan Puidet ja novembri MM-valikturniiri mängudest vigastuse tõttu kõrvale jäänud Janari Jõesaar.

Ta lisas, et Itaalia tugevuselt teises liigas Pistoia meeskonnas leiba teenivat Joonas Riismaad saab kasutada nii tagamängija kui ka väikese äärena: "Riismaa on teinud hea hooaja ja eelmises mängus tegi ta oma punktide rekordi."

Korvialuste jõudude leeris ehk suurte ääremängijate ja keskmängijatena valmistuvad rahvusmeeskonna au kaitsma Rauno Nurger, Kristjan Kitsing, Kaspar Treier, Henri Veesaar ja novembri MM-valikturniiri mängudest vigastuse tõttu kõrvale jäänud Maik-Kalev Kotsar. Uue korvpallurina liitub koondiseaknas Taavi Jurkatamm, kes osales möödunud suvel koondise kandidaatide ettevalmistuses.

Toijala sõnul on Taavi Jurkatamm teinud KK Viimsi/Sportlandi värvides hea hooaja ja eriti tublilt tegutsenud kaitses: "usun, et ta saab neljapäevasel treeningukogunemisel kiiresti meie koostöö põhimõtetest aru."

Toijala tõi välja, et kuigi Vene mängib Itaalia kõrgliigaklubis Varese Openjobmetis number nelja ja viie positsioonil, on ta koondises vajalikum väikese ääremängijana: "eelmises koondiseaknas läks tal number kolme peal hästi, eriti kohtumises Saksamaaga. Poola koosseisus on füüsiliselt tugevad ja pikad korvpallurid, neid leidub ka number kolme peal. Vene oskusi ja kogemusi väikese äärena kasutades saame paremaid vastupanu võimalusi."

Toijala sõnul esitab Poola koondise mängustiil suure väljakutse, mille murdmiseks tuleb ettevalmistuse ajal keskenduda: "Poola korvpallurid kasutavad väga agressiivset kaitset ja mitmeid maa-ala kaitse variante. Peame treeningutel leidma oma vastuhaku võimalused. Oleme varem näidanud, et saame ka endast jõulisemate ja pikemate meeskondade vastu hakkama, kui saame mängu hästi käima. Poola asub FIBA edetabelis kümnendal kohal, aga oleme varem sama taseme meeskondi võitnud. Läheme võitlema ja võitma!"

Eesti – Poola kohtuvad 25. veebruaril Tallinnas Saku Suurhallis ja 28. veebruaril Lublinis.

Eesti koondis mängudeks Poola vastu:

Tagamängijad

Kristian Kullamäe (22-aastane, pikkus 194 cm)

Klubi: Hereda San Pablo Burgos, Hispaania

Rain Veideman (30, 194)

Klubi: KK Viimsi/Sportland

Märt Rosenthal (22, 192)

Klubi: Tartu Ülikool Maks & Moorits

Martin Dorbek (31, 194)

Klubi: BC Kalev/Cramo

Joonas Riismaa (19, 199)

Klubi: A.S Pistoia Basket 2000 Srl, Itaalia

Martin Paasoja (29, 191)

Klubi: AVIS UTILITAS Rapla

Siim-Markus Post (24, 184)

Klubi: Pärnu Sadam

Väikesed ääremängijad

Siim-Sander Vene (31, 203)

Klubi: Varese Openjobmetis, Itaalia

Janari Jõesaar (28, 198)

Klubi: Medi Bayreuth, Saksamaa

Jaan Puidet (30, 194)

Klubi: Club Balloncesto Ciudad de Valladolid, Hispaania

Suured ääremängijad ja keskmängijad

Maik-Kalev Kotsar (25, 211)

Klubi: Hamburg Towers, Saksamaa

Kristjan Kitsing (31, 205)

Klubi: BC Kalev/Cramo

Rauno Nurger (28, 208)

Klubi: BC Kalev/Cramo

Henri Veesaar (17, 210)

Klubi: Real Madrid Junior, Hispaania

Kaspar Treier (22, 204)

Klubi: Polisportiva Dinamo Srl Sassari, Itaalia

Taavi Jurkatamm (24, 204)

Klubi: KK Viimsi/Sportland