Talihärm: võtsin olukorrast maksimumi ja lasin ära

"Sõit on nii, nagu ta on. Hapnikku peale ei tule, nii on päris raske edasi liikuda. Võtsin olukorrast maksimumi ja lasin ära. See ongi parim kokkuvõtte," nentis 43. koha saanud Talihärm, kes näitas 70. sõiduaega. "Sõidu osa olen leinanud ja üritan keskenduda sellele, mida saan teha. Arvan, et selle osa, mis sain teha, tegingi."

"Mul on normaalne enesetunne, aga mingist pingutuspiirist üle minnes hakkab pooma," lisas ta. "Kõrgel see nii on, ma loodan, et madalamal on see väiksem probleem."

Pühapäevases jälitussõidus stardib Talihärm liidrist ehk norralanna Marte Olsbu Röiselandist 2.29 hiljem. "Ega ma lähen välja ja annan endast maksimumi igal juhul," lubas ta. "Mis see kiirus tähendab, seda vaatame lõpuprotokollist. Nii ongi."

Kolmandat korda olümpiamängudel võistlev Talihärm nentis, et ilmselt on see üldse esimene kord, kui jälitussõitu on pääsenud neli eestlannat. "Ise hakkasin sama mõtlema, ma ei teagi. Pikalt oli meil vaid kolm stardikohta, arvan, et pigem pole," arutles ta. "Aga pead ei anna."