Laskekindlust otsiv Oja: mul oli vaja täielik restart teha

"Alati saab paremini. Laskmine oli juba natukene parem, aga individuaal ei peegeldanudki minu taset. Ka tänane ei ole minu tase, aga see on juba natukene parem," arutles Oja, kes pidi mõlema tiiru järel käima ühel trahviringil. "Lamades kiirustasin liialt, püsti oli juba selline klassikaline mõtetega raja peal olek. Tean, mis need vead olid. Saan enesekindlamalt juba jälitusse minna."

Pühapäevases jälitussõidus pääseb Oja rajale liidrist Marte Olsbu Röiselandist 2.40 hiljem, kuid 25 sekundi sees on seal 24 naist. "Tundus, et väga suur sekundite mäng on nii ees kui ka taga," nentis Oja. "Jälituses ise olen suhteliselt taga ehk suurt kukkumist olla ei saa. Ainukene eesmärk on tõusta."

Esmaspäevases tavadistantsis põrus Oja lasketiirudes, teenides koguni seitse trahviminutit. Sprindi eel tegi ta mõtetes sisuliselt restardi. "Pärast individuaali ma ei osanud absoluutselt mingit kokkuvõtet teha, miks need lasud kuskil olid," tunnistas ta. "Eile tegime treeneritega pool tundi kuiva. Paberil oli 20 nüanssi, mida läbi arutada. Muud ei olnudki, kui täielik restart teha. Meeletut enesekindlust mul tiirus muidugi ei ole."

Oja tundis rõõmu ka selle üle, et kõik eestlannad – lisaks talle ka Tuuli Tomingas, Johanna Talihärm ja Susan Külm – jõudsid jälitussõitu. "See oli kõigi meie eesmärk. Et saime neljast neli – arvan, et paremini ei saakski," ütles ta. "Meestel on nüüd märk ees, nad ei saa kehvemad olla."

Meeste 10 km sprint on kavas laupäeval, mõlemad jälitussõidud sõidetakse pühapäeval.