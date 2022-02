Tomingas unistustest: täna pidi olema see päev, kus medali võtan

Pekingi taliolümpiamängudel jõudsid laskesuusatamise naiste 7,5 km sprindist edasi jälitussõitu kõik neli eestlannat, neist parim oli 33. koha saanud Tuuli Tomingas, kes avaldas, et just selle distantsiga olid seotud tema suur olümpiaunistus.

Tomingas eksis korra mõlemas lasketiirus ning kaotas olümpiavõitjaks tulnud norralanna Marte Olsbu Röiselandile 2.04,9. Suusarajal oli kiireim samuti Röiseland, Tomingas näitas 30. sõiduaega, kaotades norralannale 1.09,1.

"Ei saaks öelda, et sõit praegust seisundit arvestades maksimumilähedane olnuks. Sõidutunne oli hea, suusad aitasid kõvasti kaasa – hooldemehed tegid väga head tööd –, aga kindlasti pole see mu maksimum," arutles Tomingas. "Aga arvestades, milline on sõidutunne olnud eelnevatel päevadel, siis täna oli kindlasti parem. Hakkab lubama."

"Kui teinekord taolisesse kohta võistlema minna, siis tuleb kaks kuud varem kohal olla, võib-olla kohaneb lõpuks ära," lisas ta muheledes.

Seni Zhangjiakou lasketiirus just püstilaskmisega hädas olnud Tomingas sai nüüd märksa paremini hakkama. "Püstitiirus sain täna enda kohta hakkama, üks trahv on kordaminek. Lamadestiirus on möödalasust väga-väga kahju, ei saagi aru, kuhu kuul võis minna. Arvan, et pealelaskmisel kord ühelt, kord teiselt poolt tuulega oli võistlusel tihedus veidi vale koha peal," analüüsis ta. "Tiirus olid suurepärased olud, püstitiirus tuul ei mõjutanud."

Jälitussõit sõidetakse pühapäeval ehk 13. veebruaril. "Jälitussõidus võib tõusta küll, kuid unistuste kohta siit enam ei tule, see rong on läinud. Kui kümme aastat tagasi püssi kätte võtsin, siis täna pidi olema see päev, kus medali võtan. Paraku siin ma nüüd olen," lausus Tomingas pisut nukralt. "Tuleb välja, et kogu maailm teeb trenni, mitte ainult mina. Niisiis tulemust tegema minna pole võimalik – ees peaks midagi väga kolossaalselt halvasti minema, et mina saaksin tõusta oma unistuste kohale. Lähen oma parimat sooritust tegema, tõusta on kindlasti võimalik. Võimalikult hästi lasta ja võimalikult palju tõusta."

Aga ehk tasuks unistusi õgvendada? "Ei, seda ei saa, ambitsioonid on liiga suured," naeris ta. "Aga lähen ikka endast parimat andma!"

