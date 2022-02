Eestlannadest parima koha saanud Külm: andsin endast rajal kõik

44. naisena startinud Külm tegi nelja tiiru peale kolm möödalasku, seejuures viimase lasketiiru läbis ta puhaste paberitega. Pekingi olümpialt juba kolmanda kulla võitnud norralanna Marte Olsbu Röiselandile kaotas Külm 6.10,4.

"Kahju tegelikult," kommenteeris Külm seda, et ta oli eestlannadest parim. "Mul on Tuulist kahju. 45. koht Eesti parim ei ole just kõige… juhhuu!"

Olümpiamängude eel positiivse koroonaproovi andnud ja karantiinihotelli viidud Külm nentis, et juhtunut arvestades on ta Pekingis oma ära teinud. "Arvestades seda, siis kindlasti. Oleksid ja poleksid, me ei tea, mis oleks, kui ma poleks pidanud karantiinis olema," arutles Külm. "Arvan, et olen alati andnud endast rajal kõik. Tiirudes jäid viimased märgid üles, millest on kohutavalt kahju. Viimases tuli siis null, mis oli väike vigades parandus."

Kuna kogu võistluse aja sadas lund, tegi see ka rajaolud keerulisemaks. "Sumpamine pole minule," tunnistas Külm. "Natuke suurema kondiga tüdrukutel on sellises lumes raske. See-eest tegid määrdemehed väga super töö – laskumistel kukkusin eesolijatest mööda, suusk oli tõesti väga hea."

"Meil oli väga hea suusk ja ma ei ütleks, et kinni jooksis. Pigem allamäge jooksis suusk väga hästi, üles vajusid põlveni lumesse. Pigem võitlesid sellega, et edasi astuda, mitte kiiresti suusatada," lisas ta. "Rohkem ma poleks suutnud anda, eks selline on hetkeolukord. Tulemuslikult oleks eeldanud paremat."

Eestlannadest alustas parimalt kohalt ehk 33. positsioonilt Tuuli Tomingas, kes aga pidi käima seitsmel trahviringil ja sai 55 lõpetanu seas 49. koha (+6.25,3). "Ei ole rõõmus päev," tõdes Tomingas. "Lamades laskmise tegi kõigi jaoks keerulisemaks see, et positsiooni pidi võtma sissetuleku järgi. Mina lasin tiiru keskel peale. Esimene tiir jõudsin etteotsa, teises tiirus langesin tagumisse otsa. Seal tuuleolud veidike muutusid. Üritasin reageerida ka teises lamadestiirus. Ilmselt kaks võimalust, kas reageerisin vähe või valesti."

Kohe Tominga järel finišeeris 50. kohal Regina Oja. Võistlust 56. positsioonilt alustanud Oja tegi nelja tiiru peale viis möödalasku ja kaotas võitjale 6.27,6. "See on laskesuusatamine. Kui esimeses tiirus kolm mööda lased, siis on raske midagi teha," nentis Oja. "Ei olnud eriti sõitu ja suuska. Algusest saadik oli aru saada, et lihtne võistlus ei tule."

Ka tavadistantsil laskmisega hädas olnud Oja sõnul on tal raske selgitada, miks möödalaske nii palju tuli. "Samasugune deja vu nagu individuaalis, kus lasin neli mööda. Nüüd läks kolm. Kõik lasud ühe koha peal ilusasti. Kõik võiks nabakümpi lasta," arutles Oja. "Pärast individuaali oli selline tunne, et keegi on minu sihiku pealt maha keeranud. Mul ei ole sellele selgitust, kuhu need lasud lähevad. Kui tihedust vaadata, siis on väga ilusad laskesuusataja lasud, kuid täiesti vale koha peal."

Samuti jälitussõitu pääsenud Johanna Talihärm otsustas võistlemisest loobuda ja säästab end teatesõiduks, mis on kavas kolmapäeval, 16. veebruaril. "Teatesõit on selles suhtes teistmoodi. Distants on palju lühem ja olenevalt vahetusest ka. Esimene vahetus on ka pundis sõitmine ja esimese tiiru järel läheb alles õigeks sõitmiseks. Peab vaatama, mida see ilm teeb," sõnas Oja. "Teiste eest rääkida ei oska. Ise tahan korralikku teatevahetust ja korralikku laskesuusatamist. Need on viimased kilomeetrid olümpial. Seal ei ole enam midagi tagasi hoida."