Röiselandile esimene individuaalne olümpiakuld, eestlannad jälitussõidus

Röiseland lasi mõlemad tiirud puhtalt ning teenis sellega Pekingis oma kolmanda olümpiamedali. Esimene medal tuli laupäeval segateatesõidus, kui koos Johannes Thingnes Bö, Tarjei Bö ja Tiril Eckhoffiga võeti samuti kuldmedal; kaks päeva hiljem teenis ta tavadistantsil pronksi.

"Ma tahtsin nii väga head võistlust teha," ütles Röiseland pärast võitu. "See oli imeline tunne, kui viimane lask märki tabas. Ma lasin puhtalt ja ka mu suusaeg oli väga hea."

Hõbemedali sai rootslanna Elvira Öberg (+30,9), kes läbis samuti tiirud puhaste paberitega ning pronks läks itaallanna Dorothea Wiererile (0; +37,2).

"Mul on olnud suurepärane hooaeg ja see, et ma soosik olin, on täiesti uus olukord minu jaoks. Ma olen väga õnnelik, et medali võitsin," sõnas Öberg.

Wierer tunnistas, et tema jaoks oli sõit väga raske. "Meil olid täna väga head suusad, aga kui sa ei jõuad sõita, siis lihtsalt ei jõua," tunnistas Wierer. "Ma teadsin, et kaotan aega, aga ma ei tundnud enam oma jalgu ja see oli nii raske. Ma tõesti andsin ennast kõik ja olen pronksi üle väga õnnelik."

Tomingas sai parima eestlannana 33. koha (+2.04,9), tehes möödalasu nii esimeses kui ka teises tiirus. Talihärm lasi puhtalt ning oli 43. (+2.29,0). 44. positsioonil lõpetas Külm, kes tegi ühe möödalasu teises tiirus (+2.31,0) ning Regina Oja oli kahe möödalasuga 56. (+2.40,1)