Janika Lõiv alustas hooaega neljanda kohaga

Avaetapil startisid ratturid eraldistardist ning täiega tuli sõita esimesed 19 kilomeetrit Antenas Oropesa del Mar nime kandva tõusu otsa. Seejärel läks kell kinni ning ratturid said nautida kümnekilomeetrist laskumist finišisse.

Kiireima naise Ramona Forchini võiduajaks mõõdeti 53 minutit ja 15 sekundit. Teise koha sai Natalia Fischer Egusquiza (54.11) ja kolmanda Janina Wust (54.51). Eesti valitsevat olümpiakrossi meistrit Lõivu jäi pjedestaalist lahutama vaid 15 sekundit.

"Nagu ikka, on esimesed stardid väga valusad nii jalgadele kui hingamisele. Kuna aga hetkel on siiski veel päris talv ja minu jaoks on käimas treeningperiood, ei ole ma mitte kuidagimoodi selleks võistluseks valmistunud," rääkis Lõiv. "Tulin siia tempotreeninguid tegema ning oma uue rattaga rohkem sõbraks saama."

Meeste klassis pälvis esikoha maastikumaratoni valitsev Euroopa- ja maailmameister Andreas Seewald ajaga 43.53. Pjedestaalile jõudsid ka Georg Egger (44.17) ja Lukas Baum (44.19). Pruusi ajaks mõõdeti 46 minutit ja 34 sekundit, mis andis talle 26. koha.

"Olen saanud viimasel neljal nädalal korralikult treenida. Talvine ettevalmistus pole aga siiski parim olnud, sest detsembris tuli sisse operatsiooni tõttu kahenädalane paus. Sestap ootused tänaseks väga kõrged ei olnud. Mõtlesin, et võtan oma tempo ja proovin tunnetuse kätte saada. Tunne oli tegelikult hea ja tegin stabiilse sõidu. Tõusul annavad veel lisakilod tunda, kuid võimsusnäitajad on päris head. Siiski peab veel tööd tegema. Kolm päeva ootab veel ees. Esimese stardiga päris rahule ei jää, aga kõike arvestades oli isegi okei. Loodetavasti läheb järgmistel päevadel juba paremini," ütles Pruus.

Mitmepäevasõidul algselt samuti võistlema pidanud Greete Steinburg starti siiski ei läinud, kuna haigestus jaanuari lõpus koroonaviirusesse ning pole siiani veel võistlemiseks piisavalt taastunud.

Mediterranean Epicu teisel võistluspäeval ootab rattureid 58 kilomeetrit koos 1700 tõusumeetriga.