Janika Lõiv sai Mediterranean Epicu pikimal etapil neljanda koha

Naiste seas pälvis esikoha Natalia Fischer Egusquiza, kelle lõpuajaks mõõdeti neli tundi, neli minutit ja 22 sekundit. Teisena lõpetas Evie Richards (4:13.17) ja kolmandana Janina Wust (4:16.40). Eesti valitsev olümpiakrossi meister Janika Lõiv sai neljanda koha ajaga neli tundi, 19 minutit ja 57 sekundit.



"Üritasin seekord rohkem oma tempot hoida ja mitte iga äraminekuga kaasa minna," ütles Lõiv pärast sõitu. "Palju oli kruusal kihutamist ja suurema osa sellest pidin üksi sõitma, sest ei olnud kedagi, kelle selja taha pugeda. Kaks tehnilist laskumist oli samuti, kuid need võtsin teadlikult rahulikult, et rehvi ei lõhuks. Õigesti tegin, sest kahel konkurendil nii juhtuski. Sõitsin nii, et lõpus päris pilditu ei oleks," lisas ta.



Mitmepäevasõidu kokkuvõttes on liidrikohal Egusquiza (8:04.29), teist positsiooni hoiab Richards (8:16.39) ja kolmandat Wust (8:19.03). Lõiv jätkab viiendal kohal (8:33.09).



Meeste seas sai etapivõidu Lukas Baum (3:28.04), kes edestas põnevas lõpuheitluses Georg Eggerit. Kolmanda koha teenis Wout Alleman (3:30.26). 27. positsioonil finišisse jõudnud Peeter Pruusi aeg oli kolm tundi, 38 minutit ja 21 sekundit.



"Pärast soojendust oli tunne hea. Stardis võeti taaskord väga tugev tempo üles ja seejärel läks raskeks. Pidevalt oli kummipaela efekt ning kulutasin seetõttu palju energiat," rääkis Pruus. "Kuna jäin alguses üsna taha, siis kaotasin singlitel ka aega juurde aeglasemate sõitjate taha jäädes. Jäin ühel hetkel üksi ja raiskasin seetõttu päris palju energiat. Tekkis väikene kriis ja kaotasin mõned kohad. Lõpus tunne paranes ja suutsin paar positsiooni uuesti tõusta."



Üldarvestuses on liider Georg Egger (6:46.34), teisena jätkab Wout Alleman (6:48.34) ja kolmandana kohal Hans Becking (6:49.28). Peeter Pruus on üldarvestuses 43. kohal (7:24.05).



Mitmepäevasõit lõpeb pühapäeval 49-kilomeetrise etapiga.