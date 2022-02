Lauk saavutas Türgis kolmanda koha, Räim Omaanis kümnes

Karl Patrick Lauk lõpetas Antalya velotuuri avaetapil (Side – Antalya; 142,4 km) itaallaste Matteo Malucelli (Gazprom – RusVelo) ja Jakub Mareczko (Alpecin – Fenix) järel kolmandal kohal.

"Esimene etapp oli tuule tõttu väga närviline. Ütlesin oma meeskonnakaaslastele, et me võime hoida grupis tahapoole ja seejärel, kui 25 kilomeetrit jääb lõpuni, ettepoole minna. Alustasime finišiks rongi tegemist ja lõpuspurti liiga varakult. Keeruline oli leida head võimalust ja paraku läksid itaallased enne lõpujoont mööda," rääkis Lauk pärast võistlust.

"Vaatamata sellele olen õnnelik oma soorituse ja hooaja esimese pjedestaalikoha üle. Meeskond tegi minu jaoks head tööd. Meil on veel arenguruumi, aga me oleme õigel teel," lisas Lauk.

Antalya velotuuri teisel etapil on kavas 180,3 kilomeetrit Kemeri linnast Antalyasse. Etapi algusosas on kaks teise kategooria tõusu, kuid lõpp on siledam.

Omaani velotuuri avaetapil sai Mihkel Räim grupifinišis kümnenda koha. "Ei tekita ülemäära palju emotsioone, aga samas hea positsioon, kust edasi minna," kirjutas Räim ühismeedias.

Sõidu võitis Fernando Gaviria (UAE Team Emirates; 3:17.04), jättes selja taha Mark Cavendishi (Quick-Step Alpha Vinyl Team) ja Kaden Grovesi (Team BikeExchange – Jayco). Teise eestlasena stardis olnud Rein Taaramäe (Intermarche – Wanty – Gobert Materiaux) lõpetas samuti peagrupis, pälvides 54. koha.

Reedel on Omaani velotuuril kavas 167,5 kilomeetrine etapp.