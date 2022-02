Riiberi test oli negatiivne, norralastel algab võidujooks ajaga

Kui koos norralastega olümpiale lennanud Kristjan Ilves andis 2. veebruaril positiivse koroonaproovi, muutusid Riiber ja veel kaks Norra kahevõistlejat - Espen Andersen ja Espen Björnstad - automaatselt lähikontaktseteks.

Andersenil ja Björnstadil õnnestus viirusest pääseda, ent Riiber andis Ilvesest päev hiljem samuti positiivse proovi ja pidi sarnaselt eestlasele minema karantiini. Ilves sai laupäeval isolatsioonihotellist välja, mille järel olid lootusrikkad ka norralased.

Pühapäeval teataski Norra kahevõistlejate spordidirektor Ivar Stuan pressikonverentsil, et Riiber on andnud esimese negatiivse proovi. "Tema eilne [laupäevane] test oli negatiivne. Viimase informatsiooni järgi peab ta negatiivse proovi andma ka täna ja homme hommikul. Kui nii läheb, pääseb ta välja," rääkis Stuan.

Ilvese osalemine teisipäeval peetaval suure mäe võistlusel selgub võistlusele eelneva päeva õhtul või sama päeva hommikul. "Seda otsustab ta päev enne võistlust lõplikult, mis ta teeb. Kui oled sellises olukorras olnud, siis see saab olla ainult sportlase isiklik otsus," sõnas Eesti suusaliidu kahevõistluse ja suusahüpete alajuht Rauno Loit.

Ka norralased loodavad, et Riiberil õnnestub siiski suure mäe võistlusel kaasa lüüa. "See on võimalik," kinnitas Stuan. "Järgmise sammuna peame otsustama, kas ta on füüsiliselt valmis ja kas see on tark mõte. On üsna jõhker otse koroonaisolatsioonist minna olümpiavõistlusel starti. Peame rääkima arsti ja meditsiinilise personaliga."

Kui Riiberi testid osutuvad negatiivseteks, ta saab esmaspäeval mäetreeningu kaasa teha ning otsustab ka võistelda, on Stuani sõnul edasiseks vaid üks eesmärk: "ma ei usu, et Jarl mõtleb kohast esikümnes või 15 parema seas. Ta tunneb, et peab olema tipus. Ma ei arva, et ta on siin lihtsalt võistlemiseks," tõdes Stuan.