Jacobsi esimene võistlus pärast olümpiakulda lõppes võidukalt

27-aastase itaallase järel tulid Elevandiluurannikut esindav Arthur Cisse (6,60) ja prantslane Jimmy Vicaut (6,61).

"Eelmisel aastal alustasin samuti siin oma hooaega ja see oli algus unustamatule aastale. Seega oli taas Berliinis alustada väga hea. Ma ei olnud pärast Tokyot võistelnud, sest mul oli vaja vaimselt ja füüsiliselt taastuda," sõnas Jacobs.

Rootsi teivashüppe olümpiavõitjal Armand Duplantisel oli hooaja teisel võistlusel esikoha hoidmisega raskusi. Kõrguse 5.92 sai ta üle alles kolmandal katsel, samas kui ameeriklasel KC Lightfootil oli vaja vaid ühte katset. Lõpuks jäi Duplantise laeks teisel katsel ületatud 6.03. Rootslane üritas taas ka uut maailmarekordit 6.19 püstitada, kuid taaskord ebaõnnestunult.

"Need katsed tundusid head ja sain aru, et see on ikkagi võimalik," ütles Duplantis pärast võistlust. "Olen praegu oma karjääriga punktis, kus teen pidevalt väikseid parandusi. Ühel nädalal muudan jooksu, teisel nädalal hüppan veidi agressiivsemalt. Nii saan tervikut samm-sammult täiustada. Ma tean, mida teha ja mul on võimalik kõrgemale hüpata."

Lightfoot sai 5.92-ga teise koha nind sakslane Oleg Zernikel, kes püstitas ka uue isikliku rekordi 5.81, oli kolmas.