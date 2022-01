Duplantis ületas hooaja avavõistlusel taas kuus meetrit

6.02 oli Duplantise neljas hüpe, ületades esimesel katsel raskusteta 5.51, 5.71 ja 5.89. Uue Karlsruhe võistluse rekordi ületas ta samuti esimesel katsel. Seejärel üritas rootslane ka uut maailmarekordit 6.19 püstitada, kuid paraku ebaõnnestus. Siiski oli 22-aastane Duplantis eelseisva hooaja suhtes postiitvne.

"Tänane õhtu oli tõesti eriline, eriti seetõttu, et meil pole paar aastat pealtvaatajaid olnud. Fännide ees võistlemine on hoopis teistsugune kogemus. See on küll uus hooaeg, aga ma olen oma hüppamisega väga rahul ja ma olen väga enesekindel," ütles Duplantis pärast võistlust.

Duplantise järel teise koha sai ameeriklane KC Lightfoot, kes ületas kolmandal katsel kõrguse 5.89. Kolmas oli prantslane Valentin Lavillenie 5.71-ga.